川普再槓醫界！稱孕期「吃止痛藥」增自閉風險　專家駁：缺乏依據

美國總統川普22日表示，美國食品藥物管理局（FDA）將通知醫師，孕婦若使用全球常見的非處方止痛藥「泰諾」（Tylenol）主要成分乙醯胺酚，恐大幅增加自閉症風險。這番言論立刻在醫界掀起爭議，雖然川普強調FDA已建議孕婦在非必要時避免使用Tylenol，但數十年來的科學研究始終未能證實兩者之間存在因果關係。

孕婦唯一安全非處方藥？醫界長期共識被挑戰

根據CNN報導，川普（Donald Trump）在發言中表示，孕婦只有在「像發燒這樣無法忍受」的情況下，才應考慮使用止痛藥，「如果可以撐過去，就不要吃。」然而專家指出，自閉症成因複雜，涉及多重基因與環境因素，目前並無確切證據顯示孕期使用乙醯氨酚（acetaminophen）會導致自閉症。

醫界長期將其視為孕婦退燒或止痛的唯一安全非處方藥物。相比之下，布洛芬（ibuprofen）與一般劑量的阿斯匹靈（aspirin）則可能引發孕期嚴重併發症；而放任高燒不治，同樣會對孕婦與胎兒造成風險。

發言提及疫苗 川普主張延後接種

這場記者會在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）舉行，美國衛生與公共服務部（HHS）部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）、FDA局長馬卡瑞（Marty Makary）、國家衛生研究院（NIH）院長巴塔查里亞（Jay Bhattacharya），以及美國醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）主任奧茲（Mehmet Oz）也共同出席。

川普不僅談到止痛藥，更進一步呼籲重新檢視兒童疫苗接種計畫，甚至建議把新生兒的B型肝炎疫苗延到12歲再打，直言「太多液體、太多東西一次灌進小小的嬰兒體內」。

然而，相關研究早已顯示，疫苗與自閉症並無任何關聯。川普卻仍在會中感謝小羅勃甘迺迪將「自閉症議題帶進美國政治的核心」，並聲稱「我們理解得比許多專家更多」。小羅勃甘迺迪長期以來是反疫苗運動的重要推手，過去多次宣揚疫苗導致自閉症的錯誤理論。

FDA與小羅勃甘迺迪表態更為保守

與川普激烈言論相比，小羅勃甘迺迪與FDA的說法相對保守。FDA在寄給醫師的信件中明確指出，目前「尚未建立Tylenol與自閉症之間的因果關係」，並強調科學文獻中也有相反的研究結果。

小羅勃甘迺迪則表示，HHS將推出公共宣導計畫，提醒家庭注意健康，同時呼籲臨床醫師依照專業判斷是否開立乙醯氨酚給孕婦使用。

Tylenol製造商強調安全性

Tylenol製造商Kenvue本月稍早回應，表示已就此議題與衛生部官員展開「科學交流」，並建議孕婦使用任何非處方藥前，務必先諮詢醫師。

該公司在聲明中指出，「乙醯氨酚是孕婦整個孕期最安全的止痛藥選擇。若沒有它，孕婦將面臨危險抉擇：要嘛忍受可能傷害母體與胎兒的發燒，要嘛使用風險更高的替代藥物。」

公司同時強調，全球醫療專家與公共衛生機構在過去十多年中已審視大量研究，結論一致認為「沒有可信的證據顯示乙醯氨酚與自閉症有關」。

FDA批准新療法 自閉症診斷數持續攀升

奧茲則透露，FDA近期已批准處方藥「亞葉酸鈣」（leucovorin，一種常用於化療患者的高劑量藥物）用於治療自閉症兒童，並恢復藥廠GSK旗下品牌Wellcovorin的核准，同時要求補件新增腦葉酸缺乏症（CFD）的臨床數據。

自閉症患者人數近年明顯增加。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，2022年每31名兒童就有1人被診斷為自閉症，比2020年的1比36與2015年的1比68都高。

專家認為，這與2013年精神醫學界擴大自閉症定義有關，加上大眾認知與接受度提升，以及早期篩檢的普及，使更多家長願意帶孩子就醫。

專家：自閉症成因複雜 難有單一解答

德州兒童醫院疫苗研發中心共同主任霍特茲（Peter Hotez）指出，就像癌症涉及多種基因一樣，至少有100種基因與自閉症有關。他強調，若有人聲稱有單一「元兇」可以解釋甚至治療自閉症，這樣的說法是不負責任的。

霍特茲同時也是自閉症孩子的父親，他直言，「大家都想要一個簡單答案，但事實很清楚，沒有這麼簡單。影響因素太多，很難下定論。」