美國祭新規！禁伊朗外交官逛好市多　買奢侈品須核准

▲川普政府已禁止伊朗外交官在美國使用包含好市多在內等多家會員制量販店。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府對伊朗代表團出手再加碼。國務院發言人皮格特（Tommy Pigott）23日表示，川普（Donald Trump）政府已禁止伊朗外交官在美國使用會員制量販店，包括好市多（Costco）、山姆會員店（Sam’s Club）、BJ’s Wholesale Club，且不得隨意購買高價奢侈品。

根據CNN報導，皮格特指出，在紐約參加聯合國大會（UN General Assembly）的伊朗官員，僅能往返聯合國總部與住宿地點，無法自由行動。事實上，美國過去就曾針對伊朗代表團設下行動限制。

依據即將刊登於《聯邦公報》（Federal Register）的公告，伊朗駐紐約代表團若想辦會員卡並進入量販店購物，必須事先獲准。至於價值超過1000美元（約台幣3.2萬元）的奢侈品，包括手錶、皮革與絲質服飾、毛皮、珠寶、香水、電子產品與酒類，甚至超過6萬美元（約台幣190萬元）的汽車，全部都需額外申請。

皮格特強調，「我們不會讓伊朗政權的神職菁英在紐約大肆血拼，而伊朗人民卻在貧困、基礎設施崩壞與水電短缺下受苦。」

除了伊朗代表團，川普政府也封鎖了巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）官員的簽證，包括主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），導致他無法出席週一舉行的「兩國方案會議」。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）預計將率團赴紐約參與年度大會，此時正值聯合國考慮恢復伊朗核協議相關制裁的敏感時機。

皮格特最後強調，「美國人的安全始終是優先考量，我們不會讓伊朗政權藉聯大為藉口，在紐約推廣恐怖議程。」他還表示，阻止伊朗官員利用外交旅行購買商品，正是要向伊朗人民展現美國的支持，並堅定承諾幫助他們爭取更好的生活。