承認巴勒斯坦卻對台灣噤聲！加拿大外交「雙重標準」　我國代表發聲

▲加拿大總理卡尼宣布承認巴勒斯坦。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

加拿大政府近日宣布承認巴勒斯坦國家地位，引發國內外關注，但同時卻對台灣爭取參與國際民用航空組織（ICAO）保持沉默。此舉被批評為外交政策上的雙重標準。台灣駐加拿大代表曾厚仁23日直言，北京日益頻繁的軍演與單方面航空行動，正把台海上空變成全球安全隱患，呼籲不能讓政治操作凌駕於航空安全之上。

《真相電子報》（The Bureau）知名調查記者庫柏（Sam Cooper）撰寫評論，台灣駐加拿大代表處與兩名跨黨派國會議員共同指出，台灣是全球第11大航空市場，卻長年遭排除在ICAO之外，不僅破壞國際安全標準，更助長中國的政治霸凌。

保守黨議員庫珀（Michael Cooper）批評，ICAO屈服於北京壓力，讓該組織的使命淪為笑話；自由黨議員斯格羅（Judy Sgro）則強調，台灣管理繁忙且戰略重要的台北飛航情報區，其缺席違背《芝加哥公約》精神。

曾厚仁在渥太華的記者會中提到，2022年8月中國曾在台灣周邊發射11枚彈道飛彈，其中4枚直接飛越台灣，並劃設7個臨時禁航區，導致逾10條國際航線中斷。

曾厚仁表示，在短短4天內，經過台北飛航情報區的國際航班暴跌9成，迫使數百架班機繞道，造成巨額成本。他強調，北京片面啟用新航線、舉行大規模軍演，均刻意無視台灣航空管轄權，已構成嚴重威脅。

值得注意的是，這場外交爭議發生在加拿大總理卡尼（Mark Carney）宣布承認「邊界不明、政府不確立」的巴勒斯坦國家地位之後。保守黨議員蘭茨曼（Michelle Lantsman）抨擊，此舉等同向國內伊斯蘭團體施壓低頭，甚至被解讀為獎勵哈瑪斯的恐怖行為。相比之下，加拿大政府卻對台灣參與ICAO一事保持沉默，遭質疑「安撫北京的獨裁政權」。

庫柏指出，台灣在國際組織遭排除的情況並非首次。在世界衛生組織（WHO），台灣同樣被拒於門外，尤其在新冠肺炎疫情初期，WHO依賴北京錯誤資訊，延誤確認武漢疫情源頭，台灣雖率先提出警訊，卻被切斷重要資訊交流，造成全球防疫嚴重受害。台灣缺席WHO與ICAO，反映出聯合國自1971年將中國席位轉交給中華人民共和國後的結構性限制。

事實上，ICAO曾在2013年由時任理事會主席個人邀請台灣民航局以「中華台北」名義參與大會，獲得美國與歐盟支持。但2016年蔡英文當選總統後，台灣未獲北京同意即遭拒於會場門外，普遍被視為北京懲罰台北未承認「九二共識」。2020年ICAO更因封鎖在推特上提及台灣的分析人士與助理，被譏為「推特門」，引發美國國務院譴責。

目前ICAO大會正在蒙特婁舉行，中國作為正式會員入席，而台灣依舊被排除在外。曾厚仁透露，台灣代表處將赴蒙特婁，在會場外與約20個國家代表會晤，持續爭取支持。

雖然七大工業國組織（G7）近年來多次聲明支持台灣「有意義參與」國際組織，但加拿大此時選擇急於承認巴勒斯坦，卻對台灣問題噤聲，突顯其外交政策上的矛盾與爭議。