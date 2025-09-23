反駁金正恩！美日韓外長紐約會談　重申「無核化」立場不動搖

▲日本外務大臣岩屋毅、美國國務卿盧比歐、南韓外交部長趙顯22日在美國紐約會晤。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓、美國與日本三國外交高層進行會談，重申「韓半島無核化」既有立場，承諾維持對北韓（朝鮮）的嚇阻態勢。三方會後發表聯合聲明，除強調將透過外交與對話推動區域和平穩定，也再次重申依循聯合國安理會決議，持續推動北韓完全無核化之立場，此時正值北韓最高領導人金正恩表明「不再有無核化談判」立場。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓外交部今（23）日指出，此次三邊會議由南韓外交部長趙顯、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、以及日本外務大臣岩屋毅共同出席，並在會後發表聯合聲明。聲明內容不僅重申美日韓三國緊密合作應對北韓威脅，還呼籲持續遵守並加強對北韓的制裁架構，表達對北韓持續推進核武及飛彈計畫的憂慮。

聲明特別指出，美日韓三國對於北韓與俄羅斯日益緊密的軍事合作深感關切，並對北韓透過駭客與海外資訊科技人員進行非法籌資活動表達嚴重憂慮。三方同意在相關領域加強政府民間合作與三邊工作小組的聯動，以防止北韓規避制裁。

值得關注的是，就在美日韓發表聯合聲明之前，北韓最高領導人金正恩20至21日在平壤萬壽台議事堂召開的第14屆第13次最高人民會議施政演說中，公開否定過去「無核化談判」的基礎。

金正恩直言，美國與南韓所推動的無核化概念早已喪失，並表示若美國能放棄針對北韓的無核化執念，平壤當局「沒有理由拒絕與美國會晤」。外界認為，這番談話意在對華府施壓，爭取談判籌碼。

面對北韓釋出的訊號，趙顯在會談上仍呼籲推動對話，強調只有透過外交才能在韓半島（朝鮮半島）和平及核問題上取得實質進展。他提議三方應積極合作，營造重啟對話的契機。

會議除關注北韓議題外，也觸及經濟與科技合作。美日韓三國外長交換意見，認為在量子科技、人工智慧、核能與供應鏈管理等領域深化協作至關重要，並同意透過既有的「美日韓三邊事務局」加強定期檢視，以確保合作成果具體化。

另在雙邊議題方面，趙顯重申「美國喬治亞州拘禁事件」不應重演，要求美方推動制度改善，並透過新簽證制度保障南韓國民的權益。他同時指出，南韓在美方推動的高科技與製造業復興戰略中，將是最適合的合作夥伴。

盧比歐則回應，雖然相關問題屬於雙邊範疇，但考量美韓之間的盟邦關係，美方將盡快採取行動，透過外交協調推動解決。