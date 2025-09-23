美版TikTok將重建全新演算法！　確保脫離中國控制

▲TikTok美國業務將交由美方主導。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美中兩國正朝著TikTok美國業務的轉移協議邁進，白宮官員22日表示，根據目前擬定的協議內容，TikTok的美國版演算法將由甲骨文公司（Oracle）負責重建並提供安全保障。甲骨文將針對演算法重新訓練與部署，並重塑出一套全新並且符合法規的推薦系統，確保與中國企業經營下的TikTok有所不同。

綜合《法新社》與《彭博》報導，一名不具名的白宮高層官員透露，這項協議將使TikTok的美國業務隸屬於一間新設的美國實體，該企業將設立由美國人主導的董事會。根據白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）本月20日對《福斯新聞頻道》的說法，這個董事會將由7人組成，其中6席將由美國人出任。

協議內容還規定，TikTok推薦內容的演算法副本，將由新設的美國企業納入其系統架構。甲骨文公司將對此演算法進行重新訓練與部署，確保其獨立於TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）控制範圍之外。

該白宮官員指出，美國業務的新東家將從字節跳動租用演算法副本，但將交由甲骨文「從頭開始」重建，藉以重塑一套全新且符合法規的推薦系統。他補充，美國用戶的所有數據都將儲存在由甲骨文管理的安全雲端平台中，並建立嚴格的管控機制，以防止中國或其他外國對手存取敏感資訊。

官員強調，根據協議內容，字節跳動將無權接觸TikTok美國版訂閱用戶的資料，亦無法控制其演算法運作，美國新公司將全面掌握平台的內容推薦與數據安全。

《華爾街日報》也援引白宮官員消息指出，美國總統川普（Donald Trump）預計於本周內簽署行政命令，批准這項美中雙方達成的協議，使其符合美國現行國家安全與資料保護法規。此舉將為雙邊持續緊張的科技與網路政策談判，揭開可能緩和的契機。