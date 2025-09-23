川普調漲H-1B簽證費　黃仁勳樂見：盼頂尖人才進美國

記者張方瑀／綜合報導

美國政府宣布H-1B簽證申請費用暴漲至一次性10萬美元（約新台幣302萬元），引發科技產業高度關注。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳接受美國財經媒體CNBC訪問時表示，移民是「美國夢」的基石，他希望最聰明的人才都能來到美國，並直言樂見總統川普採取相關行動。

科技業仰賴H-1B簽證

根據《中央社》報導，H-1B簽證長期是美國企業延攬海外專業人才的重要途徑，特別集中於STEM（科學、技術、工程、數學）領域。來自南非的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）就曾持有H-1B簽證。

根據美國國籍暨移民局（USCIS）資料，亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）以及臉書母公司Meta等大型科技公司，都高度依賴這項制度。

▲黃仁勳指出，美國應該持續吸引全球最聰明的人才進入。（圖／路透）



黃仁勳：移民對公司與國家都重要

面對新規，黃仁勳強調，「我們代表的就是美國夢，我認為移民對我們公司非常重要，對我們國家的未來也非常重要。」他指出，美國應該持續吸引全球最聰明的人才進入。

與此同時，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）也直言，美國需要讓最頂尖人才進來，簡化流程並提供財務誘因「對我來說是好事」。

業界反應兩極

不過，H-1B簽證新規引發產業不同聲音。Netflix執行長哈斯汀（Reed Hastings）在社群平台X發文表示，新政策「是一個很好的解決方案」，認為費用調漲將讓簽證集中於高價值職位，並改善抽籤制度的缺陷。

但創投家派翠科夫（Alan Patricof）則向《紐約時報》直言，「在過去10年裡，我所投資的公司沒有一家能負擔得起這筆費用。」外界普遍認為，大型科技公司或許能在特定情況下吸收成本，但對新創企業與中小型公司而言，將是一大沉重負擔。