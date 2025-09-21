2025好客文藝季龍潭大池畔登場　9/28推出傳統「送聖蹟祭典」

▲2025好客文藝季龍潭大池畔登場。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園「2025好客文藝季─文流X行動」文學盛宴，20日晚間在龍潭大池水岸休憩廣場登場。市府秘書長溫代欣預告，該系列活動將於9月28日在龍潭聖蹟亭舉辦傳統「送聖蹟祭典」，重現客家人敬惜字紙的精神。

此外，鍾肇政文學生活園區武德殿內正展出「續聖蹟」特展，呈現聖蹟亭功用到文化保留的歷史脈絡，並以當代創作及數位科技，引領觀眾思考文化資產保存的價值。

▲客家局長范姜泰基現場揮毫體驗書法活動。（圖／客家局提供）

活動由桃園市政府客家局、桃園市客家文化基金會與龍潭區公所共同主辦，以沉浸式劇場、音樂演出與文創市集等多種形式，串聯「鍾肇政、黃永松、聖蹟亭」三大核心，展現文學創作、文化行動與敬字惜紙的精神，讓民眾認識龍潭深厚的文學底蘊與客家文化特色。

開場節目由莫比斯圓環創作公社，帶來四幕沉浸式劇場《大池乘光》，演出從龍潭大池的神龍傳說與聖蹟亭歷史展開，接續帶出臺灣文學大師鍾肇政的文學精神，以及與黃永松共同發起的「搶救聖蹟亭」文化行動，最終以對未來文化傳承的期許作結尾，完美詮釋客家文學脈絡。

現場邀請多組樂團帶來精彩的演出，包括留聲樂團以融合古典與流行的人聲表演、龍潭客家女聲葉鈺渟溫暖醇厚的客語歌曲，以及全客語創作歌手王喬尹的現代客語創作，各團隊皆透過音樂藝術表達對龍潭這塊文學沃土的敬意與傳承使命。

同時也特別規劃「文學闖關趣」互動遊戲，設計四大挑戰關卡，包括客庄童玩沙包拋擲答題、彩繪聖蹟亭、拓碑以及體驗水寫書法的文學體驗攤位，民眾透過趣味任務體驗敬字惜紙與文學精神，完成闖關還可兌換限量「文流限定好物」，讓知識傳承與文化體驗兼具趣味性與參與感。周邊市集邀請「天光雜貨店」好物市集，集結龍潭在地社區協會與文創工作者的特色商品，吸引許多民眾共襄盛舉。