桃園「2024海客季」8／ 17～9／8展開　客家趴棒球日率先登場

▲桃園「2024海客季」8/ 17-9/8日展開。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政13日於市府，出席「2024海客季」記者會表示，永安漁港是臺灣獨具特色的客家漁港，「2024海客季」將於8月17日至9月8日登場，期間於桃園新屋推出一系列精彩活動，包含「客家趴棒球日」及「千人米寶路跑」等豐富活動，歡迎所有喜愛客家文化的朋友至桃園新屋體驗珍貴的客家文化。

張善政指出，桃園海岸線有豐富的生態觀光熱點，北起竹圍漁港、南至永安漁港，還有周邊的新屋綠色隧道等著名景點，皆美不勝收，市府因而規劃推動「桃園珍珠海岸計畫」，已獲交通部觀光署核定補助4.9億元，未來市府會持續努力，打造更美麗的桃園沿岸風光，同時將新屋打造成能充分展現海客文化的重要觀光據點。

客家局表示，市府已連續9年舉辦「海客季」活動，本屆以「搞海陸」為主題，規劃「搞海好尞」及「搞陸鬧熱」兩大主軸的系列活動。「搞陸」系列活動將於8月17至18日舉辦「客家趴棒球日」；8月24日「海客季 x米寶路跑」，為本屆活動最大亮點，是一場親子持水槍分隊進行4K路跑的趣味對戰；8月25日「共夏來客庄老屋尞」，規劃藝文演出、闖關、DIY體驗及美食品嚐；8月31日則於永安漁港舉辦「星繽樂金曲嗨FUN派對」。

▲桃園「2024海客季」8/ 17-9/8日展開，客家趴棒球日率先登場。（圖／市府提供）

「搞海」系列活動中，除自8月24日起於永安海螺文化體驗園區展出的「海客印象特展」外，客家局亦分別於8月17、18、23、25、30、31日以「老屋 X石塭」、「鐵馬 X漁港」、「藻礁 X牽罟」等三大主題規劃六場次海客小旅行，還有8月25日及31日於新屋笨港灣舉辦「2024桃園海客牽罟技藝傳承體驗活動」，讓民眾體驗百年傳統捕魚的客家智慧。

包括市府客家局長范姜泰基、農業局長陳冠義、體育局長許彥輝、新屋區長鄭詩鈿、桃園區長許敏松、中壢區漁會理事長葉國傑、新屋區愛鄉協會總幹事李振賢、桃園石滬協會理事長許仁郎等均一同出席活動。