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2025天穿日祭天儀式　桃園客家局採古禮舉行祈平安

▲2025桃園天穿日祭天儀式客家局採古禮舉行

▲天穿日祭天儀式，桃園客家局採古禮舉行，讀祝禮生由邱光翠(右一)女同學擔任。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府客家局於17日、也是農曆正月二十日「天穿日」，在客家文化館假日廣場舉辦「2025桃園天穿日」祭天儀式，由客家局長范姜泰基擔任主祭官，重現客家傳統「三獻吉禮」，藉此表達對天地的敬意，並祈求新的一年市運昌隆、國泰民安。

范姜局長表示，天穿日是客家人的重要節日，相傳舊時水神與火神相爭，將天撞出一個大洞，女媧為免去人間災苦，於是煉五色石補天，客家人為了感念女媧的幫助，每年「天穿日」這天大家都會放下手邊工作，男不耕田，女不織布，煎粄祭拜以感念女媧補天的恩澤，同時也讓大地休養生息。

▲2025桃園天穿日祭天儀式客家局採古禮舉行

▲天穿日祭天儀式，桃園客家局採古禮舉行。（圖／客家局提供）

而這就是客家俗諺所講的「有做無做，尞到天穿過」，藉此展現客家人崇敬天地、尊重自然作息的精神；以現代觀點來看，亦有重視環保減碳、減緩臭氧層破洞、氣候變遷等危機及永續發展的意義。

「2025桃園天穿日」祭天儀式，為宣導性別平等觀念，打破傳統祭儀由男性主導之性別刻板印象，特安排6位女性成員擔任儀式禮生及執事。其中一名讀祝禮生則邀請去年客語講古比賽的得獎學生邱光翠擔任，展現公部門加強落實性別平等，同時推動客語向下扎根的行動力。

除了傳統的三獻禮祭天儀式外，客家局更規劃一系列校園推廣活動，將走入桃園市10間沉浸式客語教學之幼兒園辦理闖關遊戲，內容融入客語、天穿日及環保等元素，要在關主的帶領下，讓孩童輕鬆學習客家文化及環保知識。

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