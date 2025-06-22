桃園客家七大館舍　暑期《夏日玩客島》啟動

▲臺灣客家茶文化館結合採茶體驗，深入介紹客茶文化及產業。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今年暑假，桃園市政府客家事務局結合轄下七大客家館舍，共同推出《夏日玩客島》暑期活動。活動自7月1日開跑至8月31日止，以「跳島旅行」為概念，打造七座充滿客家文化驚喜的「文化冒險島」，不論是親子出遊、青少年揪團，還是熟齡朋友的文化巡禮，皆能在這個夏天找到屬於自己的玩客路線。

客家局長范姜泰基說明，《夏日玩客島》以七座主題館舍為據點，每座館舍皆展現不同主題的文化探索空間，營造出七種風格的冒險體驗，展現出客家文化豐富的多元性。

▲崙坪文化地景園區結合在地工藝，帶領體驗手做工藝。（圖／客家局提供）

范姜局長表示，七大館舍各具主題特色，例如桃園市客家文化館針對親子家庭推出專屬活動，包含夏令營與互動闖關；臺灣客家茶文化館結合採茶、製茶與品茗體驗，深入介紹客茶文化；北區客家會館則鎖定年輕族群，融入Beatbox與客語童謠元素，呈現創新風貌；1895乙未保台紀念公園藉由歷史走讀與體驗，傳達客家義勇軍保鄉衛土的精神。

另外，還有：鍾肇政文學園區透過文學賞析與創作活動，崙坪文化地景園區結合在地工藝、藝術展演，以及永安海螺文化體驗園區呈現海客文化與濱海風情，皆展現出客家文化的深度與廣度。

▲1895乙未保台紀念公園藉由歷史走讀與體驗。（圖／客家局提供）

客家局期透過不同主題設計，民眾可依興趣自由選擇，也鼓勵大家以「跳島式」方式串聯七館，深入感受每一處的文化精髓。因此，今年也特別規劃「跳島挑戰」集章遊戲與「Hakka冒險王 單島社群打卡任務」，鼓勵民眾在暑假期間中走訪桃園七大客家館舍、分享體驗。

7月1日至8月31日，下載桃園市民卡APP並造訪不同館舍即可參加「跳島挑戰」，集滿3個章可兌換限量杯套，5個章可兌換限量野餐墊，完成七館探訪還能獲得限量冰霸杯。另於7月12日至21日推出「Hakka冒險王 單島社群打卡任務」，只要於任一館舍完成打卡、留言並標記朋友，即可參加抽獎，有機會帶回氣泡水機、超商禮卡等實用好禮，為暑假旅程增添更多樂趣與驚喜。