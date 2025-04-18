桃園客家桐花祭登場　龍潭警方「交管措施+停車規劃」一次看

▲桃園客家桐花祭將於明（19）日登場至5月4日，一系列活動適合闔家大小共遊，圖為活動主場館之客家文化館。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2025年桃園客家桐花祭於明（19）日起登場至5月4日，桃園市政府客家文化局為結合桃園兒童節系列活動特別打造全台唯一兒童版桐花祭「桐花童話」，以兒童童趣視角詮釋桐花與客庄文化，讓孩子們動手做與探索中學習傳統文化；此外，龍潭警方將實施交通管制與規劃停車空間，籲請民眾配合與多加利用。

▲桃園客家桐花祭將於明（19）日登場，系列活動適合闔家大小共遊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市客家局表示，今年客家桐花祭活動串聯桃園市5大賞桐區域，在龍潭區客家文化館、三和社區與三元宮分別舉辦桐樂會活動，結合小粗坑古道、三坑鐵馬道2條賞桐路線，規劃賞桐文化之旅，並推出兒童專屬企劃「親子桐樂之旅」，讓親子家庭在輕鬆愉悅氛圍中，深度體驗客庄文化，活動將於明天上午在桃園客家文化館舉辦伯公祭暨開幕儀式「桐花童話」。

為避免遊客湧入造成交通壅塞，龍潭警分局提醒，開幕活動當日活動時間為9時開始到下午5時止，開車民眾車輛可停放在客家文化館地下收費停車場或客家文化館後方公園收費停車場，活動當日周邊將實施彈性交通管制，同時開放中正路三林段（民生路口至民族路口）雙向紅、黃線停車，籲請民眾多加利用。

▲桃園客家桐花祭將於明（19）日登場，龍潭警方將實施彈性交通管制，籲請民眾配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局分局長鄭文銘呼籲，民眾於活動期間，請遵守警察人員管制，利用開放路段停車，切勿違規停車，前往會場多利用大眾運輸工具，請行走行人穿越道或是行人設施，勿違規穿越道路，多注意孩童安全，以維護活動過程周邊交通秩序及安全。