▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立法院黨團新會期優先法案出爐，當中包括停砍軍公教年金，總召傅崐萁說，民眾黨應該不會投反對票。對此，民眾黨團總召黃國昌今（19日）說，民眾黨不同意把公教退休年金恢復到2017年以前改革的水準；但若是改革後的水準，要確定有具體法案內容，黨團才有辦法進一步討論。

黃國昌表示，去年的時候民眾黨針對年金改革已經說得很清楚，「年金改革不會走回頭路，這是一個非常重要的基本原則」。

「不過在立法院討論法案時，民眾黨向來的立場是希望具體、細緻的談，而不是只談大的方向。」黃國昌說，要看到時候在立法院審議的是什麼內容，如果是要把公教退休的年金恢復到2017年以前改革的水準，這點民眾黨當然不會同意。

但黃國昌說，如果是2017年以後改革到現在已經2025年，每一年階段性降低所得替代率，降了8年後，現在降低的水準跟當初考試院所提出的版本是否一致？要斟酌目前年金的水位以及在這波改革以後，所造成各式各樣的衝擊影響，綜合的評估。

黃國昌強調，要討論這法案之前，還是要確定法案討論的具體內容是什麼，黨團才有辦法在這基礎上進行進一步討論。