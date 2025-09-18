震傳媒民調／40.4%民眾認柯文哲不清白　56.9%稱有政治力干預司法

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

《震傳媒》民調今（18日）公布最新「9月時事民調」，針對「民眾是否認為柯文哲清白」調查，結果顯示，29.8%受訪者表示柯文哲乾淨清白、40.4%表示沒有乾淨清白，在民眾黨支持者也有14.3%認為柯文哲不乾淨清白。另外，在「有沒有政治力干預柯文哲案」方面，有56.9%受訪者認為有政治力干預司法問題，24.2%認為沒有。

民眾認為柯文哲是否乾淨清白

《震傳媒》調查，詢問民眾「檢方以貪污、圖利、公益侵佔、政治獻金起訴柯文哲，上週柯文哲說因為乾所以淨、因為清所以白，請問您認為柯文哲有沒有乾淨清白」？結果顯示，29.8%受訪者表示柯文哲乾淨清白、40.4%表示沒有乾淨清白、 29.8%沒有明確意見。

進一步分析，支持民進黨者有74.3%認為柯文哲不乾淨清白、民眾黨支持者則有70.6%認為乾淨清白，不過亦有14.3%的民眾黨支持者認為不乾淨清白、國民黨支持者中，35.3%認為柯文哲有乾淨清白，31.8%認為不乾淨清白，顯現國民黨支持者對於柯文哲清白與否，意見分歧。

震傳媒指出，自認不偏向任何政黨者，14.8%認為柯乾淨清白，32.3%認為不乾淨清白，52.9%表示無意見，突顯是否認同柯文哲乾淨清白，儼然亦是政治選擇，白營支持者認同柯文哲乾淨清白者比例偏高，但在白營支持者外，意見分歧。

▼震傳媒9月時事民調。（圖／震傳媒提供，點圖放大，下同）

民眾認為柯文哲案是否有政治力干預

《震傳媒》調查，詢問民眾「請問您認為柯文哲的案子，有沒有政治力介入干預司法」，結果顯示，56.9%受訪者認為有政治力干預司法問題，24.2%認為沒有、18.8%無明確意見。

進一步分析，90.6%的民眾黨支持者認為有介入，僅有6.2%認為沒有、民進黨支持者中，59.7%認為沒有介入，亦有27.3%認為有介入、國民黨支持者中，75.8%受訪者認為有介入，7.6%受訪者表示沒有、至於在自詡不偏任何政黨者中，43.8%認為有介入，18.8%認為沒有介入，同時亦有37.4%受訪者表示無意見。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年9月15日至9月16日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,076人（加權前家戶535份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。