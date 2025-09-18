　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

震傳媒民調／40.4%民眾認柯文哲不清白　56.9%稱有政治力干預司法

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

《震傳媒》民調今（18日）公布最新「9月時事民調」，針對「民眾是否認為柯文哲清白」調查，結果顯示，29.8%受訪者表示柯文哲乾淨清白、40.4%表示沒有乾淨清白，在民眾黨支持者也有14.3%認為柯文哲不乾淨清白。另外，在「有沒有政治力干預柯文哲案」方面，有56.9%受訪者認為有政治力干預司法問題，24.2%認為沒有。

民眾認為柯文哲是否乾淨清白

《震傳媒》調查，詢問民眾「檢方以貪污、圖利、公益侵佔、政治獻金起訴柯文哲，上週柯文哲說因為乾所以淨、因為清所以白，請問您認為柯文哲有沒有乾淨清白」？結果顯示，29.8%受訪者表示柯文哲乾淨清白、40.4%表示沒有乾淨清白、 29.8%沒有明確意見。

進一步分析，支持民進黨者有74.3%認為柯文哲不乾淨清白、民眾黨支持者則有70.6%認為乾淨清白，不過亦有14.3%的民眾黨支持者認為不乾淨清白、國民黨支持者中，35.3%認為柯文哲有乾淨清白，31.8%認為不乾淨清白，顯現國民黨支持者對於柯文哲清白與否，意見分歧。

震傳媒指出，自認不偏向任何政黨者，14.8%認為柯乾淨清白，32.3%認為不乾淨清白，52.9%表示無意見，突顯是否認同柯文哲乾淨清白，儼然亦是政治選擇，白營支持者認同柯文哲乾淨清白者比例偏高，但在白營支持者外，意見分歧。

▼震傳媒9月時事民調。（圖／震傳媒提供，點圖放大，下同）

▲▼震傳媒9月時事民調。（圖／震傳媒提供）

民眾認為柯文哲案是否有政治力干預

《震傳媒》調查，詢問民眾「請問您認為柯文哲的案子，有沒有政治力介入干預司法」，結果顯示，56.9%受訪者認為有政治力干預司法問題，24.2%認為沒有、18.8%無明確意見。

進一步分析，90.6%的民眾黨支持者認為有介入，僅有6.2%認為沒有、民進黨支持者中，59.7%認為沒有介入，亦有27.3%認為有介入、國民黨支持者中，75.8%受訪者認為有介入，7.6%受訪者表示沒有、至於在自詡不偏任何政黨者中，43.8%認為有介入，18.8%認為沒有介入，同時亦有37.4%受訪者表示無意見。

▲▼震傳媒9月時事民調。（圖／震傳媒提供）

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年9月15日至9月16日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,076人（加權前家戶535份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響
iPhone Air超薄容易凹爆？　他硬折「拇指都紅了」結果
快訊／美濃大峽谷延燒！　農地地主成被聲押第2人
EXO伯賢來台特地買iPhone 17 Pro！　本人解答原
邵雨薇破尺度！　胸前鈕扣全開「bra外露」
超多人收到！　Email這封信別點：差點荷包不保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭趙少康號召黨員抵制　張亞中爆氣：你就是朱立倫密室交易同夥

蔣萬安要勞動局注意民進黨光復節有無放假　徐國勇建議注意塞車

行政院推好孕三方案　生育給付「補差額」每胎10萬、試管最高補15萬

震傳媒民調／40.4%民眾認柯文哲不清白　56.9%稱有政治力干預司法

昨傳電力備載容量吃緊　經濟部：機組沒全開儲能仍有餘裕

震傳媒民調／賴清德不滿意度55%創新高！　本命區台南剩37.2%滿意

台灣有沒有光復節？　行政院：行政機關依法行政

哪年國慶主視覺最好看？　網友投票結果出爐「今年排不進前5」

公館圓環施工大塞車引眾怒　北市府：廠商擅自封道將裁處

雙城論壇月底登場　陸委會提醒北市府：交流應聚焦市政議題

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

遭趙少康號召黨員抵制　張亞中爆氣：你就是朱立倫密室交易同夥

蔣萬安要勞動局注意民進黨光復節有無放假　徐國勇建議注意塞車

行政院推好孕三方案　生育給付「補差額」每胎10萬、試管最高補15萬

震傳媒民調／40.4%民眾認柯文哲不清白　56.9%稱有政治力干預司法

昨傳電力備載容量吃緊　經濟部：機組沒全開儲能仍有餘裕

震傳媒民調／賴清德不滿意度55%創新高！　本命區台南剩37.2%滿意

台灣有沒有光復節？　行政院：行政機關依法行政

哪年國慶主視覺最好看？　網友投票結果出爐「今年排不進前5」

公館圓環施工大塞車引眾怒　北市府：廠商擅自封道將裁處

雙城論壇月底登場　陸委會提醒北市府：交流應聚焦市政議題

台灣乳牛「熱緊迫」日數攀升　氣象署：恐減少產乳量

回收業者停業仍遭村民亂丟！屏東內埔「米奇屋」清出近14噸垃圾

台人赴日自駕沒保險慘賠數十萬　我駐日處貼3案例籲：買對最重要

開設溫泉已有150多年歷史　人稱「札幌後花園」定山溪一日遊攻略

快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響

夢幻組合STANLEY 1913 X JENNIE在台開賣　入手方式一次看

新北市打造低碳旅遊新典範　三條綠色路線串聯環境教育與在地文化

陸委會：今年已188名國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制自由

川普宣布「反法西斯運動」列為恐怖組織！　徹查幕後金主

AI與Deep Tech熱潮延燒　工研院創新公司總經理余宛如獲邀劍橋科技週大使

【招魂現場】女大生離阿嬤家僅350m！遭砍殺喪命家屬悲痛

政治熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

生育給付金拉高到10萬！　行政院明拍板2026年上路

公館圓環施工大塞車　北市：廠商擅自封道將裁處

4綠委唯一輸給柯志恩　邱議瑩說話了

邵雨薇破尺度「外露bra」胸前鈕扣全開

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

台灣有沒有光復節？　行政院：行政機關依法行政

柯建銘明天不開記者會了　黨團幹部改周五黨團大會處理

「停砍公教年金」已排第一法案　傅崐萁：民眾黨應不會投下反對票

徐國勇喊台灣沒光復節　郝龍斌：你是日本帝國前內政部長？

傳馬郁雯披綠袍選議員　男友李正皓喊全力支持：一人當選兩人服務

更多熱門

相關新聞

震傳媒民調／賴清德不滿意度55%創新高！　本命區台南剩37.2%滿意

震傳媒民調／賴清德不滿意度55%創新高！　本命區台南剩37.2%滿意

《震傳媒》民調今（18日）公布最新「9月時事民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」，結果顯示，有37.9%民眾信任賴清德、48.9%不信任。而賴清德施政滿意度，有34.2%表達滿意、另外有55%不滿意，再創新高。進一步分析，在六都方面，其中台北市不滿意度63.5%為六都最高、僅26.1%滿意，台南市不滿意度45.2%、37.2%滿意，高雄市不滿意度41.5%、另有51.5%滿意為六都最高。

公館圓環施工大塞車　北市：廠商擅自封道將裁處

公館圓環施工大塞車　北市：廠商擅自封道將裁處

光復節之亂　蔣：看來賴清德不讓黨公職放假

光復節之亂　蔣：看來賴清德不讓黨公職放假

「停砍公教年金」已排第一法案　傅崐萁：民眾黨應不會投下反對票

「停砍公教年金」已排第一法案　傅崐萁：民眾黨應不會投下反對票

趙少康槓張亞中「醬缸說」　批破壞黨內團結

趙少康槓張亞中「醬缸說」　批破壞黨內團結

關鍵字：

震傳媒民調國民黨民進黨民眾黨柯文哲冤獄政治力

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面