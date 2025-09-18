　
政治

嗆黨主席選舉「絕不能內定」　鄭麗文：藍白合要符合小草期待

▲鄭麗文登記參選國民黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭麗文登記參選國民黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨將於10月改選黨主席，本周一（9月15日）開始領表登記，前立委鄭麗文日前完成領表程序，今（18日）在前國安會副祕書長楊永明、立委牛煦庭陪同，與支持者簇擁下率先登記參選。鄭麗文說，之前黨主席選舉有紛擾，希望從今天參選同志們完成登記後，黨中央可以辦一場乾淨公平公開的選舉，「不要私相授受或內定，展現國民黨泱泱大黨的風範。」

鄭麗文今日上午在婦女會、軍系支持者夾道歡迎下，走進黨中央受訪後完成登記參選。鄭麗文表示，選在918登記，是因為執政黨附和美方講台灣未定論，民進黨祕書長徐國勇說沒有台灣光復節，但沒有中華民國，哪來民進黨吃香喝辣？民進黨享盡中華民國的榮華富貴，吃乾抹淨卻背叛國家，真的不可原諒！

鄭麗文強調，今天是國恥日，而自己參選黨主席肩負重大歷史使命，沒有國民黨沒有中華民國，若中華民國沒有持續存在，也將沒有國民黨，兩者榮辱與共。希望所有國民黨同志跟她一樣，記得總理孫中山所說，革命尚未成功，同志仍需努力，莫散了團體，休了志氣，「我們必須為保衛中華民國戰鬥，夙夜匪懈努力不止」。

鄭麗文強調，很多人說自己不是大咖，沒錯，出身平凡眷村子弟，也不是富二代、政二代，當然不是國民黨權貴子弟，但有骨氣且爭氣，今天準備1300萬，每分錢都是努力賺來的，希望在918關鍵歷史時刻，呼籲國民黨先進，要有骨氣要爭氣，不能讓中華民國蒙羞蒙塵。

鄭麗文也說，國民黨應該要團結之前黨主席選舉有紛擾，希望從今天參選同志們完成登記後，黨中央可以辦一場乾淨公平公開的選舉。絕對沒有內定私相授受，展現國民黨泱泱大黨的風範，至於近期很多攻擊抹黑，都是來自綠營網軍側翼、青鳥反串，她呼籲支持者，千萬不能中了民進黨的計，不能再讓外人看笑話，展開公平選舉，正向選舉，絕不攻擊黨內同志也不要網內互打，親痛仇快。

鄭麗文還說，很多人問她靠山是誰，其實就是年輕黨代表，很多人看到她參選才回來繳黨費，背後還有婦女同志同胞們，還有國旗隊以及黃復興軍系同志們，還有楊永明，因為她重視國際處境，很開心看到大家願意與她同行，要一起像無敵鐵金剛一樣，打敗惡勢力下架民進黨，接下來對中華民國很關鍵，執政黨想否認中華民國存在，都不可以鬆懈。

鄭麗文強調，藍白合是黨主席的首要任務，已多次強調希望可以藍白合作，奠定互信溝通，在未來的選舉推出最強組合，打敗民進黨，國民黨要趕快產生黨主席，因為民眾黨主席黃國昌等很久了，在野應開誠布公合作，符合小草、國民黨共同的期待。

至於與郝龍斌同時參選，將會分散軍系支持？鄭麗文則說，當年沒有黃埔就沒有今天，黃埔為中華民國付出生命才有今天，過去幾年受了很大委屈，黃復興黨部被取消讓他們久久難以平復，重視黃復興黨部軍系同志們是因為他們對黨的忠誠，誰真正能夠戰力爆表，保衛中華民國、是軍系選擇黨主席唯一的標準，大家都有良性競爭，也各自有人脈，今天以大局為重，為國民黨，也為中華民國前途，選擇最適合出任主席的人選。獲得軍系的支持，我非常榮幸，也不會辜負大家的熱情支持。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

國民黨鄭麗文黨主席選舉郝龍斌黃國昌

