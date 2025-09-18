　
政治

曝調查局認柯文哲政治獻金支薪沒違法　吳怡萱轟北檢：仍一意孤行起訴

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨日前指出，北檢偵辦前主席柯文哲涉貪案期間，曾收到法務部調查局函文指柯文哲政治獻金使用方式「沒有違法」，但北檢則回擊混淆視聽，並非法務部回函。對此，民眾黨發言人吳怡萱今（18日）表示，北檢急著反駁，大玩文字遊戲澄清不是「法務部回函」，而是調查局「函報北檢」，但大動作澄清反而凸顯北機站的調查意見是「沒有違法」，而北檢明明知道，仍一意孤行就是要起訴。

民眾黨立院黨團主任陳智菡日前在臉書發出長文，抨擊北檢偵辦前主席柯文哲涉貪案期間，曾收到法務部調查局函文指柯文哲政治獻金使用方式「沒有違法」，卻仍欺騙威脅證人與被告已經違法。

北檢17日重砲回應，陳智菡所指的回函是調查局北機站回報調查柯文哲涉政治獻金申報的意見，並非法務部回函，批評陳智菡誤導事實、混淆視聽，至於北機站針對此案的調查意見，於法不符，檢察官本於職權認定事實，適用法律，不受該調查意見之拘束。

據了解，陳智菡所指的法務部調查局函文，是北檢檢察官2024年8月偵辦柯文哲案初期，發交法務部調查局北部地區機動工作站(北機站)調查柯文哲政治獻金使用疑涉申報不實等案件，北機站於同年10月8日將調查情形函報北檢，並非陳智菡在臉書中所述「法務部」回函。

對此，吳怡萱表示，陸正義律師在法庭上提示「法務部調查局」的研析意見來佐證「政治獻金支付薪資，難認有違法嫌情」。

吳怡萱表示，結果北檢急著發新聞稿反駁，大玩文字遊戲澄清不是「法務部回函」，而是調查局「函報北檢」，再配合綠媒用「打臉」來製造聳動標題，結果是什麼？

吳怡萱指出，結果是，大動作澄清反而再度凸顯北機站的調查意見是「沒有違法」，而北檢明明收到的這個調查結果知道「沒有違法」，仍一意孤行就是要起訴。

另外，柯文哲辯護律師鄭深元也表示，「我這樣說好了，這案的政治獻金案北檢是發交給調查局北機站調查，但北機站查完之後，並沒有移送任何人，只是發公文給北檢說他們調查後認為案子並沒有不法，但是北檢卻是獨排眾議，直接起訴，我從來沒看過這種事情。如果這案有不法，北機站會不移送任何人嗎」？

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼柯文哲辯護律師陸正義發言。（圖／翻攝自Facebook／吳怡萱）

▲▼柯文哲律師陸正義發言。（圖／翻攝自Facebook／吳怡萱）

相關新聞

震傳媒民調／40.4%民眾認柯文哲不清白　56.9%稱有政治力干預司法

震傳媒民調／40.4%民眾認柯文哲不清白　56.9%稱有政治力干預司法

《震傳媒》民調今（18日）公布最新「9月時事民調」，針對「民眾是否認為柯文哲清白」調查，結果顯示，29.8%受訪者表示柯文哲乾淨清白、40.4%表示沒有乾淨清白，在民眾黨支持者也有14.3%認為柯文哲不乾淨清白。另外，在「有沒有政治力干預柯文哲案」方面，有56.9%受訪者認為有政治力干預司法問題，24.2%認為沒有。

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

北檢傳李文宗作證　陳智菡：毫無重點、抹黑柯文哲用人

北檢傳李文宗作證　陳智菡：毫無重點、抹黑柯文哲用人

柯文哲哽咽道歉李文宗　嗆檢：賴清德手機也抄一抄

柯文哲哽咽道歉李文宗　嗆檢：賴清德手機也抄一抄

徐國勇嗆民眾黨得「貪污病」　老友謝立功喊：阿勇你錯了

徐國勇嗆民眾黨得「貪污病」　老友謝立功喊：阿勇你錯了

柯文哲吳怡萱陳智菡北檢民眾黨調查局政治獻金

