　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台鹽綠能弊案爆調查員洩密　黃國昌痛斥：誰指示的都沒查

▲▼北院今(15)日重開柯文哲羈押庭，黃國昌到庭旁聽。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台南地檢署偵辦台鹽綠能弊案洩密一事，昨依洩密罪起訴台南市市調處調查員林家齊。對此，民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌今（16日）批評，此舉形同在去年10月台鹽綠能弊案收網前，有超過半年以上的時間，台鹽綠能高層都能好整以暇的「處理」即將到來的偵查，此等嚴重的弊案，誰指示這麼做、當中是否存在對價，通通都沒查，「司法第N次遇到綠營權貴就軟腳，徒留更多綠能貪腐，讓全民買單」。

黃國昌說，823核三延役公投，台灣人民用選票導正了民進黨錯誤的能源政策，其中兩大關鍵，除了希望有低碳穩定的供電以外，正是民進黨執政9年多綠電弊案叢生，人民早已看不下去。

黃國昌說，昨天，台南地檢署起訴台南市調處林家齊調查員洩密案，無獨有偶，弊案又一次涉及綠營權貴，也再一次跟台鹽綠能有關。

黃國昌指出，他從2023年夏天不斷追蹤台鹽綠能弊案，但民進黨卻一路包庇，前經濟部長王美花甚至在備詢時替人事酬庸背書，根本不想、更不敢解決綠營權貴盤據的台鹽綠能內部貪腐叢生的弊端，資本額3.7億的台鹽綠能，早已全部虧光，截至2025年第二季還在持續虧損，「虧都納稅人，賺都綠營自己人，正是台鹽綠能成立以來的最佳寫照」。

接著黃國昌說，去年10月，也就是在他揭露台鹽綠能弊案超過2年後，南檢終於針對陳啟昱、蘇坤煌等人發動搜索，然而，台南地院在聲押後竟當庭釋放陳啟昱，以致陳啟昱在外跑了超過一個月才投案，迄今無人負責。

黃國昌說，豈料，現在竟然還出現調查員在承辦台鹽綠能弊案時，將偵查資料存在隨身碟內，提供給台鹽綠能總經理秘書黃語涵、總經理特助陳文龍（新竹小英之友會總會長陳文宏之兄）在筆電發現檔案後，又以手機翻拍外傳。

「此事為何嚴重？」黃國昌說，此舉形同在去年10月台鹽綠能弊案收網前，有超過半年以上的時間，台鹽綠能高層都能好整以暇的「處理」即將到來的偵查。更是「湊巧」的是，台鹽綠能的總經理吳博鑫，正是英系力暘能源總裁古盛煇的合作夥伴。

黃國昌指出，從陳啟昱在外跑了一個月，到陳文宏跟陳文龍、古盛煇和吳博鑫，再到調查員的「精準洩密」，綠營權貴為何可以有恃無恐分食綠電大餅，背後有民進黨派系在罩，司法還可以「高度」禮遇，答案非常明顯。

黃國昌說，遺憾的是，都已經發生了這麼多光怪陸離的醜事，南檢卻又再次鋸箭式的偵辦，面對此等嚴重的弊案，誰指示調查員這麼做、當中是否存在對價、洩密後吳博鑫知情與否，通通都沒查，「司法第N次遇到綠營權貴就軟腳，徒留更多綠能貪腐，讓全民買單」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全國首例！醫師在台爽爽逃兵18年　拿美國護照繳100萬沒事了
快訊／台88晚間嚴重事故　「5車連環撞」
快訊／樂天嘎琳宣布「合約結束就退隊」
最後叮嚀成永別！孝子請假成焦屍　老父慟：早上才叫他好好休息
快訊／大一女遭17歲男友砍死街頭　學校悲痛發聲
兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡
台灣YTR在韓國被打　駐韓代表處出手了！
新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

參與診治巴勒斯坦心臟病童及醫護人員培訓　駐以代表：人道無國界

北檢傳李文宗作證　陳智菡：毫無重點、抹黑柯文哲用人

台鹽綠能弊案爆調查員洩密　黃國昌痛斥：誰指示的都沒查

縣市長施政滿意度調查　南投縣長許淑華排名全國第七

喊話趙少康選黨主席「一定贏」　凌濤：人脈、募款能力非常扎實

釋昭慧籲拒領「普發1萬」　林思銘：出家人少碰政治

徐國勇：藍錯誤解讀國際法　中美共同防禦條約是軍事同盟非主權歸屬

淡江大橋掛馬屁布條！藍酸賴清德自戀　綠反嗆無聊透頂、無能政黨

自由鳳梨熱銷日本　林佳龍：日本幾乎全包了！成台灣鳳梨最大買家

徐國勇嗆民眾黨得「貪污病」　老友謝立功喊：阿勇你錯了

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

參與診治巴勒斯坦心臟病童及醫護人員培訓　駐以代表：人道無國界

北檢傳李文宗作證　陳智菡：毫無重點、抹黑柯文哲用人

台鹽綠能弊案爆調查員洩密　黃國昌痛斥：誰指示的都沒查

縣市長施政滿意度調查　南投縣長許淑華排名全國第七

喊話趙少康選黨主席「一定贏」　凌濤：人脈、募款能力非常扎實

釋昭慧籲拒領「普發1萬」　林思銘：出家人少碰政治

徐國勇：藍錯誤解讀國際法　中美共同防禦條約是軍事同盟非主權歸屬

淡江大橋掛馬屁布條！藍酸賴清德自戀　綠反嗆無聊透頂、無能政黨

自由鳳梨熱銷日本　林佳龍：日本幾乎全包了！成台灣鳳梨最大買家

徐國勇嗆民眾黨得「貪污病」　老友謝立功喊：阿勇你錯了

樂天桃猿推大師兄復刻球衣　今晚賽後還有驚喜

等待68年！92歲趙清淵獲頒淡大「遲來的畢業證書」

參與診治巴勒斯坦心臟病童及醫護人員培訓　駐以代表：人道無國界

北檢傳李文宗作證　陳智菡：毫無重點、抹黑柯文哲用人

快訊／台88晚間嚴重事故　「5車連環撞」現場慘況曝

LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

全國首例！醫師在台爽爽逃兵18年　拿美國護照繳100萬沒事了

樂天嘎琳宣布「合約結束就退隊」　捲富商小三疑雲失望發聲

影／劉亦菲分身？　廣東正妹只發3文「漲粉20萬」　網嗨喊：比本尊更美

全台3成兒少過重！恐讓身高「開高走低」　成長提前結束+胖到生病

【天燈惹禍】住家驚見火焰狂燒！鄰居祭一招自保

政治熱門新聞

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

「最親民總統」布條誰掛的？　工信認了：自行懸掛沒通知主管機關

總統府先遣人員一早看到「最親民總統」布條傻爆眼

柯文哲交保！他白話翻譯「北院更裁書8重點」　小草讚比AI還精準

驚！淡江大橋合龍見「歡迎最親民賴總統」紅布條　網酸：共感好強

台灣民意民調／賴清德聲望32.7%再創新低　3個月流失310萬人支持

4綠委唯一輸給柯志恩　邱議瑩說話了

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

鏡報民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先柯志恩3.3百分點　黨內互比也第一　

爆柯文哲肌肉流失稱「不要去成吉思汗、我要去找館長練」　黃國昌笑翻

柯美蘭要小草暫停抗議活動　柯文哲反應曝光

淡江大橋等40年！多舛興建史一次看　流標7次！賴清德咬牙撥58億

更多熱門

相關新聞

徐國勇嗆民眾黨得「貪污病」　老友謝立功喊：阿勇你錯了

徐國勇嗆民眾黨得「貪污病」　老友謝立功喊：阿勇你錯了

民眾黨主席黃國昌近日質疑總統賴清德曾召集「府院黨三巨頭」密會，討論前主席柯文哲交保案，使得民進黨秘書長徐國勇怒批「不要無病呻吟，病情嚴重的話要接葉克膜，民眾黨生了一場大病叫做貪污病」。對此，前民眾黨秘書長謝立功表示，身為老朋友想以真誠的心，告訴你「阿勇，你錯了，我們同樣具備法律背景，也在大學教法律，我要提醒你，請尊重法律，從事政治工作，該展現更高的格局」。

爆柯文哲肌肉流失稱「不要去成吉思汗、我要去找館長練」　黃國昌笑翻

爆柯文哲肌肉流失稱「不要去成吉思汗、我要去找館長練」　黃國昌笑翻

即／柯再交保　黃國昌秒發：打臉北檢

即／柯再交保　黃國昌秒發：打臉北檢

北院維持交保裁定　柯文哲笑著向小草握手、揮手致意

北院維持交保裁定　柯文哲笑著向小草握手、揮手致意

徐國勇嗆黃國昌「日子不久了」　民眾黨批：執政黨祕書長竟恐嚇人民

徐國勇嗆黃國昌「日子不久了」　民眾黨批：執政黨祕書長竟恐嚇人民

關鍵字：

黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

快訊／17歲男彰化落網了！他「44秒31刀」砍死女大生

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

明變天！　「全台雨最大」時間曝

更多

最夯影音

更多

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面