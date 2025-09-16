台鹽綠能弊案爆調查員洩密　黃國昌痛斥：誰指示的都沒查

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台南地檢署偵辦台鹽綠能弊案洩密一事，昨依洩密罪起訴台南市市調處調查員林家齊。對此，民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌今（16日）批評，此舉形同在去年10月台鹽綠能弊案收網前，有超過半年以上的時間，台鹽綠能高層都能好整以暇的「處理」即將到來的偵查，此等嚴重的弊案，誰指示這麼做、當中是否存在對價，通通都沒查，「司法第N次遇到綠營權貴就軟腳，徒留更多綠能貪腐，讓全民買單」。

黃國昌說，823核三延役公投，台灣人民用選票導正了民進黨錯誤的能源政策，其中兩大關鍵，除了希望有低碳穩定的供電以外，正是民進黨執政9年多綠電弊案叢生，人民早已看不下去。

黃國昌說，昨天，台南地檢署起訴台南市調處林家齊調查員洩密案，無獨有偶，弊案又一次涉及綠營權貴，也再一次跟台鹽綠能有關。

黃國昌指出，他從2023年夏天不斷追蹤台鹽綠能弊案，但民進黨卻一路包庇，前經濟部長王美花甚至在備詢時替人事酬庸背書，根本不想、更不敢解決綠營權貴盤據的台鹽綠能內部貪腐叢生的弊端，資本額3.7億的台鹽綠能，早已全部虧光，截至2025年第二季還在持續虧損，「虧都納稅人，賺都綠營自己人，正是台鹽綠能成立以來的最佳寫照」。

接著黃國昌說，去年10月，也就是在他揭露台鹽綠能弊案超過2年後，南檢終於針對陳啟昱、蘇坤煌等人發動搜索，然而，台南地院在聲押後竟當庭釋放陳啟昱，以致陳啟昱在外跑了超過一個月才投案，迄今無人負責。

黃國昌說，豈料，現在竟然還出現調查員在承辦台鹽綠能弊案時，將偵查資料存在隨身碟內，提供給台鹽綠能總經理秘書黃語涵、總經理特助陳文龍（新竹小英之友會總會長陳文宏之兄）在筆電發現檔案後，又以手機翻拍外傳。

「此事為何嚴重？」黃國昌說，此舉形同在去年10月台鹽綠能弊案收網前，有超過半年以上的時間，台鹽綠能高層都能好整以暇的「處理」即將到來的偵查。更是「湊巧」的是，台鹽綠能的總經理吳博鑫，正是英系力暘能源總裁古盛煇的合作夥伴。

黃國昌指出，從陳啟昱在外跑了一個月，到陳文宏跟陳文龍、古盛煇和吳博鑫，再到調查員的「精準洩密」，綠營權貴為何可以有恃無恐分食綠電大餅，背後有民進黨派系在罩，司法還可以「高度」禮遇，答案非常明顯。

黃國昌說，遺憾的是，都已經發生了這麼多光怪陸離的醜事，南檢卻又再次鋸箭式的偵辦，面對此等嚴重的弊案，誰指示調查員這麼做、當中是否存在對價、洩密後吳博鑫知情與否，通通都沒查，「司法第N次遇到綠營權貴就軟腳，徒留更多綠能貪腐，讓全民買單」。