　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北檢傳李文宗作證　陳智菡：毫無重點、抹黑柯文哲用人

▲▼民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

北院今（16）日續審京華城與政治獻金案，傳喚眾望基金會前董事長李文宗作證。民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，檢察官今日的詰問，像是天女散花毫無重點，花了很長的時間詢問2019年李文宗為何要從科技界轉到北市府當顧問？為何柯P派他去當北捷董事長？這些問題明顯與案情無關，檢察官刻意透過從柯與李的簡訊對話，斷章取義做政治偵防、放話、帶風向，為的就是要抹黑柯文哲的用人。

陳智菡今在臉書指出，今日法庭傳訊的是檢察官認為「重中之重」的證人李文宗，原以為檢方會非常認真呈現李文宗涉入京華城案的證據，因為到目前為止，檢方只有一則朱亞虎傳給李文宗的簡訊，說威京集團捐了210萬政治獻金給民眾黨，李文宗禮貌的回覆感謝。

陳智菡說，郭建鈺檢察官煞費苦心的拿這封2021年的簡訊往前、往後連連看，誘導朱亞虎「猜猜看」這是不是京華城的前金或後謝，最後兜出一段朱亞虎的臆測自白，檢察官還騙李文宗說「這簡訊只有傳給你」，但事實是，朱亞虎一共傳給三個人，檢方明明知道，還刻意欺騙李文宗，硬把他打成京華城案的白手套，求刑十年。

陳智菡指出，陳思荔檢察官今日的詰問，像是天女散花毫無重點，她花了很長的時間詢問2019年李文宗為何要從科技界轉到北市府當顧問？為何柯P會派他去當北捷董事長？這些問題明顯與案情無關，陳思荔刻意透過從柯與李的簡訊對話，斷章取義的做政治偵防、放話、帶風向，為的就是要抹黑柯文哲的用人。

陳智菡指出，京華城案能問的寥寥無幾，陳思荔竟然連KP show訂價也要問，她問，「木可公司是否有幫柯文哲辦過KP SHOW？」、「為什麼會舉辦KP SHOW？」「你定義演唱會是商業行為？」、「柯先生是登台表演的藝人嗎？」、「為什麼柯文哲會說這是募款演唱會？」、「8800(票價)是怎麼定價的？」

「報告檢座，妳的這些問題過去競總已經回答了千百遍。」陳智菡說，第一，籌備KP SHOW時還沒有開始競選活動，所以委託木可公司再交給外部公司籌備。第二，演唱會就是商業活動，門票收入與所得都按照中華民國法規申報。第三，定價多少是關妳甚麼事？檢座有要來嗎？

陳智菡說，柯文哲前主席競選期間，前兩波小物都是用點數兌換，捐款直接進政治獻金專戶；第三波是木可委託廠商製作小物販賣，幾位檢察官硬是要通通扯在一起和稀泥，林俊廷檢察官連木可小物販售價格比成本多2到3倍也要拿來嘴，「賣小物=犯罪的情節，已經超展開到匪夷所思的程度」。

陳智菡表示，想請問檢察官有沒有去查過小英商號的小物，兌換價值與成本差異？請問賴清德的賴桑小舖賣的小物到底是商業所得還是政治獻金？請一併查明以示眾疑。

陳智菡指出，檢察官一直把柯文哲的政治獻金剩餘款用於支付木可、眾望部分員工薪資說成有罪，說成侵占，但陸正義律師拿出關鍵函文打臉，原來在北檢偵辦期間有詢問過法務部調查局意見，法務部調查局回覆「將參選人賸餘的政治獻金用於支付參加公職人員選舉時「准用的人事費用支出」（包括工資、勞保）…等公共關係費用支出，尚屬合法。

陳智菡還指出，柯文哲競選辦公室是在113年02月間解散，但部份同仁仍在進行競辦收尾或繼續販賣柯文哲小物的工作，所以柯P先將部分同仁勞保掛於眾望基金會及木可公司，再用他的政治獻金剩餘款去代支代員工薪資。

最後，陳智菡說，法務部調查局在偵查期間曾經回覆北檢，「此作法屬於政治獻金法剩餘款適用範疇，沒有違法」。陳表示，北檢明明收到法務部的研析意見，卻還繼續欺騙被訊問的證人和被告，威脅他們已經違法，根本是台灣的東廠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全國首例！醫師在台爽爽逃兵18年　拿美國護照繳100萬沒事了
快訊／台88晚間嚴重事故　「5車連環撞」
快訊／樂天嘎琳宣布「合約結束就退隊」
最後叮嚀成永別！孝子請假成焦屍　老父慟：早上才叫他好好休息
快訊／大一女遭17歲男友砍死街頭　學校悲痛發聲
兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡
台灣YTR在韓國被打　駐韓代表處出手了！
新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

參與診治巴勒斯坦心臟病童及醫護人員培訓　駐以代表：人道無國界

北檢傳李文宗作證　陳智菡：毫無重點、抹黑柯文哲用人

台鹽綠能弊案爆調查員洩密　黃國昌痛斥：誰指示的都沒查

縣市長施政滿意度調查　南投縣長許淑華排名全國第七

喊話趙少康選黨主席「一定贏」　凌濤：人脈、募款能力非常扎實

釋昭慧籲拒領「普發1萬」　林思銘：出家人少碰政治

徐國勇：藍錯誤解讀國際法　中美共同防禦條約是軍事同盟非主權歸屬

淡江大橋掛馬屁布條！藍酸賴清德自戀　綠反嗆無聊透頂、無能政黨

自由鳳梨熱銷日本　林佳龍：日本幾乎全包了！成台灣鳳梨最大買家

徐國勇嗆民眾黨得「貪污病」　老友謝立功喊：阿勇你錯了

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

參與診治巴勒斯坦心臟病童及醫護人員培訓　駐以代表：人道無國界

北檢傳李文宗作證　陳智菡：毫無重點、抹黑柯文哲用人

台鹽綠能弊案爆調查員洩密　黃國昌痛斥：誰指示的都沒查

縣市長施政滿意度調查　南投縣長許淑華排名全國第七

喊話趙少康選黨主席「一定贏」　凌濤：人脈、募款能力非常扎實

釋昭慧籲拒領「普發1萬」　林思銘：出家人少碰政治

徐國勇：藍錯誤解讀國際法　中美共同防禦條約是軍事同盟非主權歸屬

淡江大橋掛馬屁布條！藍酸賴清德自戀　綠反嗆無聊透頂、無能政黨

自由鳳梨熱銷日本　林佳龍：日本幾乎全包了！成台灣鳳梨最大買家

徐國勇嗆民眾黨得「貪污病」　老友謝立功喊：阿勇你錯了

樂天桃猿推大師兄復刻球衣　今晚賽後還有驚喜

等待68年！92歲趙清淵獲頒淡大「遲來的畢業證書」

參與診治巴勒斯坦心臟病童及醫護人員培訓　駐以代表：人道無國界

北檢傳李文宗作證　陳智菡：毫無重點、抹黑柯文哲用人

快訊／台88晚間嚴重事故　「5車連環撞」現場慘況曝

LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

全國首例！醫師在台爽爽逃兵18年　拿美國護照繳100萬沒事了

樂天嘎琳宣布「合約結束就退隊」　捲富商小三疑雲失望發聲

影／劉亦菲分身？　廣東正妹只發3文「漲粉20萬」　網嗨喊：比本尊更美

全台3成兒少過重！恐讓身高「開高走低」　成長提前結束+胖到生病

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

政治熱門新聞

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

「最親民總統」布條誰掛的？　工信認了：自行懸掛沒通知主管機關

總統府先遣人員一早看到「最親民總統」布條傻爆眼

柯文哲交保！他白話翻譯「北院更裁書8重點」　小草讚比AI還精準

驚！淡江大橋合龍見「歡迎最親民賴總統」紅布條　網酸：共感好強

台灣民意民調／賴清德聲望32.7%再創新低　3個月流失310萬人支持

4綠委唯一輸給柯志恩　邱議瑩說話了

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

鏡報民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先柯志恩3.3百分點　黨內互比也第一　

爆柯文哲肌肉流失稱「不要去成吉思汗、我要去找館長練」　黃國昌笑翻

柯美蘭要小草暫停抗議活動　柯文哲反應曝光

淡江大橋等40年！多舛興建史一次看　流標7次！賴清德咬牙撥58億

更多熱門

相關新聞

柯文哲哽咽道歉李文宗　嗆檢：賴清德手機也抄一抄

柯文哲哽咽道歉李文宗　嗆檢：賴清德手機也抄一抄

北院今（16）日續審京華城與政治獻金案，傳喚眾望基金會前董事長李文宗作證。柯文哲二度交保後再度出庭，庭上忍不住向李道歉，感嘆「同學50年，連累你從千萬年薪到受苦」，並提及高中老友過世消息，同時痛批檢方起訴書逾八百頁只是藉口，指自己遭「深文周納、羅織構陷」式政治迫害。

徐國勇嗆民眾黨得「貪污病」　老友謝立功喊：阿勇你錯了

徐國勇嗆民眾黨得「貪污病」　老友謝立功喊：阿勇你錯了

電子腳環沒電　柯文哲開庭中電話突響起

電子腳環沒電　柯文哲開庭中電話突響起

柯文哲交保！他白話翻譯「北院更裁書8重點」　小草讚比AI還精準

柯文哲交保！他白話翻譯「北院更裁書8重點」　小草讚比AI還精準

柯文哲再交保　民俗專家點名「這4天」是關鍵

柯文哲再交保　民俗專家點名「這4天」是關鍵

關鍵字：

柯文哲民眾黨陳智菡

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

快訊／17歲男彰化落網了！他「44秒31刀」砍死女大生

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

明變天！　「全台雨最大」時間曝

更多

最夯影音

更多

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面