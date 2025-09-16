北檢傳李文宗作證　陳智菡：毫無重點、抹黑柯文哲用人

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

北院今（16）日續審京華城與政治獻金案，傳喚眾望基金會前董事長李文宗作證。民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，檢察官今日的詰問，像是天女散花毫無重點，花了很長的時間詢問2019年李文宗為何要從科技界轉到北市府當顧問？為何柯P派他去當北捷董事長？這些問題明顯與案情無關，檢察官刻意透過從柯與李的簡訊對話，斷章取義做政治偵防、放話、帶風向，為的就是要抹黑柯文哲的用人。

陳智菡今在臉書指出，今日法庭傳訊的是檢察官認為「重中之重」的證人李文宗，原以為檢方會非常認真呈現李文宗涉入京華城案的證據，因為到目前為止，檢方只有一則朱亞虎傳給李文宗的簡訊，說威京集團捐了210萬政治獻金給民眾黨，李文宗禮貌的回覆感謝。

陳智菡說，郭建鈺檢察官煞費苦心的拿這封2021年的簡訊往前、往後連連看，誘導朱亞虎「猜猜看」這是不是京華城的前金或後謝，最後兜出一段朱亞虎的臆測自白，檢察官還騙李文宗說「這簡訊只有傳給你」，但事實是，朱亞虎一共傳給三個人，檢方明明知道，還刻意欺騙李文宗，硬把他打成京華城案的白手套，求刑十年。

陳智菡指出，陳思荔檢察官今日的詰問，像是天女散花毫無重點，她花了很長的時間詢問2019年李文宗為何要從科技界轉到北市府當顧問？為何柯P會派他去當北捷董事長？這些問題明顯與案情無關，陳思荔刻意透過從柯與李的簡訊對話，斷章取義的做政治偵防、放話、帶風向，為的就是要抹黑柯文哲的用人。

陳智菡指出，京華城案能問的寥寥無幾，陳思荔竟然連KP show訂價也要問，她問，「木可公司是否有幫柯文哲辦過KP SHOW？」、「為什麼會舉辦KP SHOW？」「你定義演唱會是商業行為？」、「柯先生是登台表演的藝人嗎？」、「為什麼柯文哲會說這是募款演唱會？」、「8800(票價)是怎麼定價的？」

「報告檢座，妳的這些問題過去競總已經回答了千百遍。」陳智菡說，第一，籌備KP SHOW時還沒有開始競選活動，所以委託木可公司再交給外部公司籌備。第二，演唱會就是商業活動，門票收入與所得都按照中華民國法規申報。第三，定價多少是關妳甚麼事？檢座有要來嗎？

陳智菡說，柯文哲前主席競選期間，前兩波小物都是用點數兌換，捐款直接進政治獻金專戶；第三波是木可委託廠商製作小物販賣，幾位檢察官硬是要通通扯在一起和稀泥，林俊廷檢察官連木可小物販售價格比成本多2到3倍也要拿來嘴，「賣小物=犯罪的情節，已經超展開到匪夷所思的程度」。

陳智菡表示，想請問檢察官有沒有去查過小英商號的小物，兌換價值與成本差異？請問賴清德的賴桑小舖賣的小物到底是商業所得還是政治獻金？請一併查明以示眾疑。

陳智菡指出，檢察官一直把柯文哲的政治獻金剩餘款用於支付木可、眾望部分員工薪資說成有罪，說成侵占，但陸正義律師拿出關鍵函文打臉，原來在北檢偵辦期間有詢問過法務部調查局意見，法務部調查局回覆「將參選人賸餘的政治獻金用於支付參加公職人員選舉時「准用的人事費用支出」（包括工資、勞保）…等公共關係費用支出，尚屬合法。

陳智菡還指出，柯文哲競選辦公室是在113年02月間解散，但部份同仁仍在進行競辦收尾或繼續販賣柯文哲小物的工作，所以柯P先將部分同仁勞保掛於眾望基金會及木可公司，再用他的政治獻金剩餘款去代支代員工薪資。

最後，陳智菡說，法務部調查局在偵查期間曾經回覆北檢，「此作法屬於政治獻金法剩餘款適用範疇，沒有違法」。陳表示，北檢明明收到法務部的研析意見，卻還繼續欺騙被訊問的證人和被告，威脅他們已經違法，根本是台灣的東廠。