地方 地方焦點

從朗讀到演說全面開花　南榮國中勇奪屏東縣語文競賽9項大獎

▲114年屏東縣語文競賽，南榮國中摘雙金奪9獎。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

114年屏東縣語文競賽於9月13日至14日舉行，南榮國中在指導老師用心培訓及選手們全力以赴的努力下，再次交出亮眼成績單，於激烈競爭中脫穎而出，總計奪下九項獎項，包含「2金1銀3銅」，充分展現學校在語文教育領域的深厚實力。

▲114年屏東縣語文競賽，南榮國中摘雙金奪9獎。（圖／南榮國中提供）

在本次競賽中，南榮國中參賽選手表現傑出，獲得多項佳績，展現優異語文實力與舞臺自信。獲獎名單如下：臺灣台語朗讀第一名劉彥均、臺灣台語情境式演說第一名陳禹廷、英語演說第二名楊舒晴、國語字音字形第三名徐苑睿、臺灣台語字音字形第三名傅鈺珈、作文第三名鄭沁宜、臺灣客語字音字形第四名藍子欽、臺灣客語情境式演說第四名賴承瀚、寫字第四名范蕙渝，共有2位選手將代表屏東縣參加114年全國語文競賽，為屏東縣爭取最高榮耀。

臺灣台語朗讀第一名劉彥均同學分享，備賽期間同時兼顧課業與管樂社團，但在師長指導、同儕支持與家人鼓勵下，得以堅持到底。他強調，這份榮耀不僅是個人成果，更是集體努力的結晶。

臺灣台語情境式演說金牌得主陳禹廷則表示，雖然練習過程中遇到語調掌握與時間分配的挑戰，但靠著不放棄的精神，最終突破瓶頸，獲得甜美成果，也讓自己在語言表達上更有信心。

校長吳淑惠表示，學生們的優異表現不僅展現堅持與投入，更反映出教師團隊的用心耕耘。學校將持續深化語文教育，並以多元文化為核心，積極推動族群語言的保存與創新，培養學生具備更寬廣的語言視野與自信心。吳校長也期勉全體參賽同學，以此次佳績為起點，持續精進，勇敢挑戰自我，再創卓越高峰。 

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

從朗讀到演說全面開花　南榮國中勇奪屏東縣語文競賽9項大獎

