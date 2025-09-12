腸病毒染病數升死亡創6年新高　屏東衛生局：守護幼童勿鬆懈

▲屏東縣政府衛生局籲請防腸病毒。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

隨著新學期開學，幼童群聚活動頻繁，腸病毒傳播風險隨之升高。屏東縣政府衛生局籲請家長、托育機構、學校及醫療照護單位務必加強腸病毒防治措施，共同守護幼童的健康。

依據衛生福利部疾病管制署統計資料，今年全國已累計15例腸病毒感染併發重症確定病例，其中7例死亡，為近6年同期最高；屏縣近期腸病毒門急診就診人次呈上升趨勢，第36週(8月30日至9月6日)達298人次，近流行閾值，民眾切不可掉以輕心。

衛生局表示，腸病毒可透過接觸及飛沫等途徑傳染，醫院嬰兒室、產後護理之家及托嬰中心等高風險機構，應持續落實訪客管理及感染控制措施，孕產婦入住時務必詢問產前14天至分娩後與同住家人（含家中其他兒童）是否出現疑似症狀，針對疑似感染的孕產婦、新生兒與嬰兒，應採取適當隔離防護，並及時給予適當診斷及醫療處置。教托育機構人員與家長應加強教導學童養成良好個人衛生習慣，落實正確肥皂勤洗手等觀念，並維持幼童活動環境清潔與通風，定期以500ppm含氯漂白水重點消毒幼童常接觸表面；以降低疾病傳播風險。

衛生局進一步補充，腸病毒常見症狀包括發燒、喉嚨痛及手足口病，嚴重時可能引發腦膜炎或心肌炎，幼童照顧者需高度警覺，如發現幼童出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

相關資訊可至屏東縣政府衛生局(https://www.ptshb.gov.tw)/傳染病防治/腸病毒專區或疾病管制署全球資訊網(另開新視窗https://www.cdc.gov.tw)，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。