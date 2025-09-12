　
全台唯一0元！屏東教師節禮金惹議　縣府急採購：將發6百禮券

▲屏東縣政府教師節發放600元禮券。（圖／資料照）

▲屏東縣政府教師節發放600元禮券。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

針對全教產公佈指出，屏東縣是全台22縣市中唯一未發放的教師節禮金或禮券縣市，屏東縣政府今（12日）表示，先前已政策決定發放每位教師600元禮券，以感謝勞苦功高的老師們，正加快完成採購程序中。

屏東縣政府表示，今年教師節首度被列為國定假日，肯定及激勵老師們平日的辛勞。周春米縣長在擔任立委時，就積極協助爭取經費推動改善校園環境，包括校舍補強改建及操場跑道、老舊廁所改建等，上任後更是要求改善教學設備更新汰換，希望給老師們更好的教學環境。

又說，為感謝教育第一線教師的努力與奉獻，除了隆重辦理教師節表揚大會外，也邀集教育、財主單位討論發放敬師禮券事宜，最後拍板定案600元，由於近期正逢下年度總預算籌編的財源不足問題，先前則是一般性補助款被刪減，因此，行政程序無法及時完成，目前正趕辦採購程序中，將儘速發放敬師禮券。

全教初先前調查公佈指出，教師節即將到來，各縣市陸續公告教師節獎勵禮金。不過，經過全教產初步調查，全台22縣市中，以台北市2000元最高，其餘縣市多介於600元或1000元不等的禮金或禮券，六都最少的台南市600元，唯獨屏東縣是零元，也是全台唯一未發放的縣市，全教產呼籲屏東縣政府立即檢討。

928教師節即將到來，今年是被政府列為新增國定假日。而各縣市也陸續公告教師節獎勵禮金，根據全國教育產業總工會初步調查，各縣市發給教師獎勵禮金或禮券，13縣市為600元，6縣市為1000元，台北市2000元最高，金門則是紀念酒一瓶，唯獨屏東縣是零元。

 ▲▼


全教產理事長林蕙蓉指出，各縣市政府紛紛在教師節向教育工作者表達敬意，唯獨屏東縣成為全台唯一教師節「0元禮金」縣市，讓「希望城市」之名淪為空談。

她說，連教育部部屬學校教師有1000元，屏東縣教師卻在教師節無任何實質肯定與慰勞。「也就是說在屏東縣，國立學校老師也有1000元教師節禮金，但是縣立學校（包含完全中學）是0元。這樣政策凸顯屏東縣政府對教育的冷漠態度。」

林蕙蓉表示，教師要面對繁重升學輔導、多元升學管道的壓力，還有各種校外競賽、科展、帶隊參加各種單位邀請的表演等活動，屏東縣政府「零元」方式，向全縣教師傳遞冰冷訊息，「在屏東，教師不是『希望的種子』，而只是被忽視的存在。」

她呼籲教育部對於教師節尊師敬師的發放教師節禮金，應一視同仁，避免各縣市的金額懸殊造成差別待遇，更呼籲屏東縣政府正視教育價值，立即檢討政策。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

腸病毒死亡創6年新高　屏衛生局：守護幼童不可鬆懈

腸病毒死亡創6年新高　屏衛生局：守護幼童不可鬆懈

隨著新學期開學，幼童群聚活動頻繁，腸病毒傳播風險隨之升高。屏東縣政府衛生局籲請家長、托育機構、學校及醫療照護單位務必加強腸病毒防治措施，共同守護幼童的健康。

教師節禮金「北市發2千最多」！各縣市金額一次看　屏東縣掛0

教師節禮金「北市發2千最多」！各縣市金額一次看　屏東縣掛0

U18換投網炸鍋　廖宏淵：虛心檢討

U18換投網炸鍋　廖宏淵：虛心檢討

3連假國道恐塞爆　11處匝道、聯絡道分時段封閉

3連假國道恐塞爆　11處匝道、聯絡道分時段封閉

屏東2鄉長貪污判囚8年　公款買阿妹演唱會將入獄

屏東2鄉長貪污判囚8年　公款買阿妹演唱會將入獄

