高雄廢棄物跨縣存放　屏東南州農地成「垃圾戰場」專案小組逮2人

▲專案小組人員在屏東縣南州鄉查獲事業廢棄物。（圖／民眾提供）

地方中心／屏東報導

高雄農地遭掩埋事業廢棄物引發關注，卻有不肖業者轉移陣地，將高汙染性廢棄物載至屏東存放。屏東縣政府環保局接獲通報後，會同警方成立專案小組追查，12日下午在南州鄉千壽路當場查獲蔡姓與王姓男子載運廢塑膠物品，依法逮捕，擴大偵辦；此案凸顯非法廢棄物流竄縣市，環境危害持續擴大。

屏東縣政府環保局接獲通報，疑似有不法業者欲將高汙染性廢棄物載運至南州鄉非法存放，遂由東港分局偵查隊、南州所及刑警大隊(偵二隊)組成專案小組支援環保局偵辦。

▲▼專案小組人員在屏東縣南州鄉查獲事業廢棄物。（圖／民眾提供）



12日下午16時，專案小組在屏東縣南州鄉千壽路查獲46歲蔡姓男子及50歲王姓男子2人涉嫌載運需經核准運送且需存放於指定處理廠之廢棄塑膠物品，涉嫌違反廢棄物清理法第46條第4項規定，立即以現行犯帶案偵辦。

專案小組初步調查發現，涉案人員未領取廢棄物清除及處理許可證，卻基於利益擅自承攬清除廢塑膠，涉違反《廢棄物清理法》第41條行政罰及第46條刑事罰，最重可處5年徒刑。

專案小組人員說，非法棄置不僅破壞土地，更恐造成長遠環境汙染，將持續與警方合作全力查緝，提醒業者勿心存僥倖，以免血本無歸還身陷囹圄。