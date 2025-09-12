　
社會 社會焦點 保障人權

屏東長治2鄉長都貪污判囚8年　古佳川公款買阿妹演唱會將入獄

▲▼屏東長治鄉前後任鄉長古佳川（左）、許玉秀（右），均遭判刑定讞。（圖／取自古佳川臉書、記者陳崑福拍攝）

▲屏東長治鄉前後任鄉長古佳川（左）、許玉秀（右），均遭判刑定讞。（圖／取自古佳川臉書、記者陳崑福拍攝）

記者吳銘峯／台北報導

屏東縣長治鄉前任鄉長古佳川，任內以不實單據核銷私人消費5萬多元，一二審均判刑8年、褫奪公權5年。另一名前鄉長許玉秀，則詐領縣府補助款，雖曾一度判處無罪，但更二審日前仍改將她判刑8年、褫奪公權5年。2名鄉長均上訴最高法院，最高法院12日一併駁回上訴，2名前後任鄉長均判刑定讞，都將發監執行。

現任鄉長古佳川，2022年連任成功後，但檢方查出，他在2020年、2021年間，為了購買張惠妹演唱會紀念品、幫父親慶生等等理由，指示張姓特別助理，以不實單據核銷私人花費共5萬8350元。2023年間3月間檢方發動偵查作為，並聲押獲准，期間經過起訴、移審，一直到2024年1月間獲得30萬元交保。但交保後2個月，屏東地院一審將他判處有期徒刑8年、褫奪公權5年。古佳川在判刑後辭去鄉長職務，並上訴爭取清白，但二審仍舊維持有罪，判刑8年。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞，最高法院也通知檢方啟動防逃機制，避免古佳川棄保潛逃。

無獨有偶，長治鄉另一名鄉長許玉秀，她自2010年起擔任鄉長，連任成功後，到2018年卸任。不過檢調單位查出，許玉秀的夫婿劉長榮，在2016年間擔任當地「三山國王宮」副主任委員。而兩夫婦在2016年2月初（大年初二）舉辦「王爺奶奶回娘家」民俗繞境活動，並以長治鄉公所舉辦「長治鄉陣頭遶境活動」及「長治鄉民俗技藝熱鬧迎新年活動」為名，向縣政府申請補助，共計55萬8,000元。

但劉男卻以不實單據核銷補助款，讓「三山國王宮」藉此獲利251,550元，他自己則獲利24,300元。案經檢調單位查證屬實，對許玉秀夫婦等人提起公訴。一二審均將許玉秀判處有期徒刑8年、褫奪公權5年。不過更一審法院卻有不同認定，改判處許玉秀無罪。案經撤銷發回，高法院高雄分院今年5月間的更二審，再度認定許玉秀有罪，仍判刑8年、褫奪公權5年。全案再上訴，最高法院也於12日駁回上訴，許玉秀遭判刑8年定讞。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

法律人權屏東縣長治鄉古佳川許玉秀三審最高法院判刑定讞

