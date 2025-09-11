「柯文哲的政治豪賭」游盈隆估北檢抗告成功率　結果最快今出爐

▲民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者陳煥丞攝）

記者葉國吏／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲日前交保後，樂觀地表示「我的苦難大概結束了。」然而，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這種說法可能言之過早。果然北檢不久後提出第四次抗告，結果最快今天出爐。游盈隆同時透露抗告成功的機率。

針對北檢的抗告，游盈隆在臉書發文表示，此次成功機率僅五五波。他指出，北檢的理由除了指控柯文哲與兩名證人接觸外，其他部分早已被地院考量並裁定交保。至於與證人接觸的指控是否成立，游盈隆認為具有爭議，因為這兩人並非京華城案的關鍵證人。

游盈隆進一步分析，柯文哲正透過政治語言激勵支持者，並試圖擴大社會同情。他認為，柯文哲可能已經不在乎是否再度入獄，而是將此案視為更大的政治豪賭，目標是贏得民心甚至更大的政治版圖。這兩天的政論節目紛紛聚焦柯文哲的選舉未來，包括是否參選2026或2028。游盈隆強調，參選資格的討論其實短視，因為國會的藍白多數聯盟完全能修法排除障礙，這問題根本不在法條，而在政治。

最後，游盈隆表示，北檢的抗告成功與否，以及柯文哲是否再度入獄，已不僅是法律問題，更是高度政治化的事件。他認為柯文哲已決心對今上進行政治賭局，以雙方政治生命為賭注。