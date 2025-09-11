2028對決賴清德？　林濁水曝柯文哲4字戰略

記者黃翊婷／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲8日以7000萬元交保，掀起外界對於柯是否會投入2026年直轄市長或2028年總統、副總統選舉的討論。對此，前立委林濁水直言，柯文哲目前在官司上的戰略是以攻為守，目的是要鞏固少數支持者，但若說總統賴清德在政治上、選舉上會繼續敗，「我認為這個機會應當等於零」。

▲柯文哲（左）是否會投入2028大選對決賴清德（右），外界看法不一。（圖／ETtoday資料照）

林濁水在10日播出的網路節目《下班瀚你聊》中提到，柯文哲交保之後明白講出「我這個是冤獄、我要跟賴清德對抗到底」等話，這是新的戰略，因為現在這個官司是另外一個戰場，多數人不太可能相信柯在京華城案中沒有弊端，但會同情柯遭羈押太久，如果民意沒有逆轉，柯是不會贏的，也不可能以少擊多靠這個打敗賴清德。

主持人黃暐瀚提問，若相信柯文哲無罪的人越來越多，柯官司會贏，跟賴清德的對抗也會贏，那接下來賴在政治上、選舉上可能會繼續敗了嗎？林濁水回答，不是說官司會贏，而是在政治的角力上，「但是我認為這個機會應當等於零」。

林濁水表示，柯文哲是很聰明的人，現在的出擊是以攻為守，攻得很凶，目的是守住，雖然認為柯冤枉的人是少數，但少數還是支持者，柯這樣出擊就是要鞏固少數支持者。

林濁水推測，接下來柯文哲有兩條戰線，官司方面是以攻為守，攻擊是表象，守才是本質，另外，柯如果延續過去那個憲改的戰略，「這個他是勝的，過去他是勝，從民調上已經證明，現在勝的機會還是很大」，要不勝，除非民進黨在憲政立場上有巨大調整，不過，目前沒有看到相關跡象。