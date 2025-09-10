柯文哲交保遭北檢提抗告　朱立倫：押人取供對司法是嚴重打擊

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前台北市長柯文哲因涉京華城弊案，被控收賄圖利等罪收押禁見近一年，前天繳足七千萬元保金獲釋，但走出北院隨即痛罵檢察官，北檢也在當天宣布要抗告，並在昨日正式提起抗告。國民黨主席朱立倫今（10日）在中常會上表示，若再用長期羈押來押人取供，對司法仍是嚴重打擊。遲來的交保不是正義，必須還給社會司法公正，同樣要給柯文哲最大的空間，讓他好好能針對案件持續證明其清白。

朱立倫認為，這一年多來，台灣司法受到最嚴峻考驗的時候，民眾對司法信心大幅下降，司法背後是否有政治力介入，更是民眾最深的懷疑。台灣民主化幾十年以來，司法本應該是最能做民主最後防線、公平正義的代表；但如果司法變成政治操控、甚至作為打壓在野黨、打壓異己，都是國人無法接受的。

朱立倫說，柯文哲的案子至今，社會觀感都覺得還沒有具體任何證據顯示有受賄情況，而圖利本來就是有很大的辯論空間；更何況過程中，長期羈押變成押人取供，這是民眾絕對無法接受的。應該回歸法院辯論、證據呈現，讓司法公平正義重新取得社會信心。

朱立倫感嘆，遲來的交保不是正義，必須還給社會司法公正，同樣地，要給柯文哲最大的空間，讓他好好能針對司法案件持續證明其清白。另外在政治上，在野合作、藍白合作是最重要的方向，持續強力監督，不容許執政黨濫用司法、濫權腐化，不容許執政黨錯誤政策影響民生，這都是在野黨扮演最關鍵的角色。

朱立倫強調，藍白合作在立法院也好，整個政黨之間，甚至明年的選舉都是關鍵性的角色，後續更會持續往這方向推動。