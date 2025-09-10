盼柯文哲身體健康　王世堅給3建言：冷靜面對司法別再煽惑群眾

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

前民眾黨主席柯文哲8日以7000萬交保後暫獲自由身。曾在擔任台北市議員8年期間和柯文哲共事的民進黨立委王世堅今（10日）也給予柯3項建議，並祝福他身體健康安好，冷靜面對未來更嚴厲的挑戰，面對司法，辯護也不要再用煽惑群眾的方式。

談及好朋友柯文哲交保，王世堅中常會前受訪表示，「我對他就是祝福啦」，希望他保持身體健康，看起來這一年來，他的身體衰退不少，可能心境變化是最大關係。過去在議會對戰的這8年是公事公辦，「我在我的職位上我必須很嚴厲的監督他」。柯卸下市長職位後，他的看法倒是覺得，「大家好歹也是戰友一場，所以我對他只有祝福，祝福他身體能夠安好，要冷靜面對未來更嚴厲的挑戰」，這是司法對柯文哲的質疑，相信以柯的智慧應該很清楚。

王世堅也給予3項建議，第一，要維持社會和諧，面對司法，辯護就不要再去用煽惑群眾的方式，這是非常不好的，這對柯文哲個人現在所處的案件中，他也不會得到任何的助益，更何況司法對他提出的質疑裡，還有許多是他必須好好去面對、答覆的，所以不要透過任何政治性活動或話語，來挑動對於司法都有的變革，去做這部分的錯置，這非常重要。

第二，王世堅說，柯文哲畢竟創立民眾黨，社會上也有很多人期待他，因此這一部分柯文哲應該為他的黨著想，更應該把司法釐清楚，要不然如果柯文哲確定被判有罪的話，對民眾黨是很大的傷害，最主要會傷害所有信賴民眾黨、對民眾黨有期待的支持者小草們。「我們從政者一定要潔身自好」，尤其背後有太多支持者、數以萬計的小草，所以柯文哲不能只為自己用巧妙的修飾辯護，就用帶動群眾的語言，這樣不好。

第三，王世堅指出，民進黨其實在這次與司法論辯的過程中，「我們民進黨也都很節制，我們沒有對他任何的挑釁，我們就是希望說我們身為執政黨，那就讓司法公平獨立的去審理」，所以不會去運用或去挑動，辦什麼群眾大會，然後用政治性語言來解釋他的司法案件，民進黨沒有這麼做。

王世堅期盼，柯文哲就是你在回來、交保這一段期間，你就要謹守這個本分，跟相關證人不能任何聯繫以外，最重要你不要有任何政治性的動作、政治性的集會，還有政治性的語言來解釋你這一年來所面對的司法，那大家都謹守這樣的本分，就讓司法來做最終最公正的審判，這樣才對。