　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲交保北檢抗告最快今裁定　木可淪金庫？2幕僚出庭

記者黃翊婷／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲、國民黨北市議員應曉薇日前分別以7000萬元、3000萬元交保，台北地檢署9日晚間正式提出抗告，台灣高等法院最快今日（11日）才會做出裁定。而柯文哲被控不法侵占、挪用募得的政治獻金一案，北院將在今日開庭審理，並傳喚時任民眾黨秘書周榆修、木可員工李婉萱出庭作證。

▲▼柯文哲。（圖／記者陳煥丞攝）

▲柯文哲10日前往桃園蘆竹參拜父親的牌位。（圖／記者陳煥丞攝）

柯文哲深陷京華城弊案、政治獻金案，在看守所遭羈押363天，8日以7000萬元完成交保；應曉薇捲入京華城案，同樣遭羈押將近1年，5日以3000萬元完成交保。對此，北檢9日晚間正式對柯文哲、應曉薇交保裁定提出抗告，強調兩人涉案罪嫌重大，在關鍵證人尚未交互詰問前，仍具羈押必要。

▲▼前台北市議員應曉薇涉入京華城弊案，遭關押近一年後終於以三千萬元交保獲釋。（圖／記者湯興漢攝）

▲應曉薇5日以3000萬元交保。（圖／記者湯興漢攝）

不過，北院表示，關於北檢提起抗告的部分，本院除了整理最近的庭期筆錄之外，因為案件仍在持續進行審理中，所以需要影印卷宗送交抗告法院，經評估作業時程，預計11日上午會將抗告卷送至高院。也就是說，高院最快今日才會做出裁定。

而關於柯文哲被控不法侵占、挪用募得的政治獻金的部分，北檢起訴指出，柯侵占由基隆市副市長邱佩琳經手的政治獻金，包括信義房屋董事長周俊吉妻子周王美文、基隆市長謝國樑之母林曼麗、文華東方董事長林命群各捐給民眾黨200萬元，共600萬元，還有木可公關公司的政治獻金6234萬元。

對此，北院將在11日開庭審理，預計會傳喚時任民眾黨秘書周榆修、木可員工李婉萱出庭作證，用以釐清民眾黨政治獻金的相關運作流程。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
澎湖人撿到現金　失主竟是大咖歌手
赴日必看！日本 1款電器回不了台　旅客4支全被丟
李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光
西北雨！　午後變天地區曝
甲骨文飆漲36％創辦人成首富！美股收紅標普創新高　台積電AD
獨／高雄清晨死亡車禍！休旅車撞幼兒園大門　駕駛喪命2傷
快訊／2縣市大雨特報　大雷雨轟1地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹人妻找10人殺夫！　驚悚奇案因賴帳被反咬

入伍前偷帶小女友「轉大人」　準菜兵賠爆換免關

獨／高雄清晨死亡車禍！休旅車撞幼兒園大門　駕駛喪命2傷

「惡婦揪團殺夫」奇案！　男6度逃死如絕命終結站

柯文哲交保北檢抗告最快今裁定　木可淪金庫？2幕僚出庭

台西前鄉長丈夫人間蒸發！　「索賄光電」判13年半潛逃

小二男童跳走廊撞傷「罕病女同學」骨折　代價曝光

澎湖人撿到現金「失主是大咖歌手」！赴派出所畫面曝：難怪錢變少

泰山「公司派」賣全家股份、投資街口支付45億元　均判決議無效　

知名手搖飲總裁「公園慘摔」終身半癱！　獲國賠162萬

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

新竹人妻找10人殺夫！　驚悚奇案因賴帳被反咬

入伍前偷帶小女友「轉大人」　準菜兵賠爆換免關

獨／高雄清晨死亡車禍！休旅車撞幼兒園大門　駕駛喪命2傷

「惡婦揪團殺夫」奇案！　男6度逃死如絕命終結站

柯文哲交保北檢抗告最快今裁定　木可淪金庫？2幕僚出庭

台西前鄉長丈夫人間蒸發！　「索賄光電」判13年半潛逃

小二男童跳走廊撞傷「罕病女同學」骨折　代價曝光

澎湖人撿到現金「失主是大咖歌手」！赴派出所畫面曝：難怪錢變少

泰山「公司派」賣全家股份、投資街口支付45億元　均判決議無效　

知名手搖飲總裁「公園慘摔」終身半癱！　獲國賠162萬

新竹人妻找10人殺夫！　驚悚奇案因賴帳被反咬

智慧醫療神隊友！　安勤靠心導管設備撬開歐洲市場

「柯文哲的政治豪賭」游盈隆估北檢抗告成功率　結果最快今出爐

2028對決賴清德？　林濁水曝柯文哲4字戰略

腸胃隱形殺手曝　醫：台灣成年人平均30-40%帶菌

她被五月天瑪莎認證！　「超會做毀滅系歌曲」：做出口碑

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

入伍前偷帶小女友「轉大人」　準菜兵賠爆換免關

12款水生香調帶你潛入水感世界　「寄情水」被嫌像魚腥味如今成為經典

青年被逼婚「3年相親20多次」　全失敗患症

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

社會熱門新聞

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

館長遭槍擊案寶和會大哥判無罪！理由曝光

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

老師制止學生抽菸反被打　法院判賠2.2萬

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

33歲女遭10噸重鋼筋壓死　姊衝醫院悲痛認屍

泰山賣全家股權投資街口金科　均判決議無效

1通電話害他被騙1532萬　詐團手法曝光

人妻偷吃小王遭偷拍！丈夫見對話臉綠

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

美軍機墜落中央山脈釀51死　80年後現場畫面曝

女友被欺負！嗆「潑水通電拍寫真」強索36萬

更多熱門

相關新聞

鋪陳2028藍白合？　民眾黨組「聯合政府研究小組」

鋪陳2028藍白合？　民眾黨組「聯合政府研究小組」

民眾黨今（10日）召開中央委員會，會中通過《2026年公職人員選舉提名辦法》，原則是「先易後難」，現任議員優先提名、艱困選區採徵召參選。另外，黨主席黃國昌也指示政策會，成立「聯合政府研究小組」，研究各國對聯合政府的背景與經驗，廣邀學者共同加入討論，找到符合台灣實踐可能的方案跟程序。

柯文哲交保遭北檢提抗告　朱立倫：押人取供

柯文哲交保遭北檢提抗告　朱立倫：押人取供

盼柯文哲身體健康　王世堅給3建言

盼柯文哲身體健康　王世堅給3建言

分析柯文哲2.0有「三大關卡」要過　黃揚明示警：藍白不合連任清德

分析柯文哲2.0有「三大關卡」要過　黃揚明示警：藍白不合連任清德

來給父親上個香　柯文哲感傷：父親過世時都在獄中

來給父親上個香　柯文哲感傷：父親過世時都在獄中

關鍵字：

柯文哲應曉薇交保北檢抗告

讀者迴響

熱門新聞

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

普發1萬更近了！行政院明拍板韌性特別預算　最快10月可入帳

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

iPhone 17被封「壓倒性升級」　一票轉念：不買Pro了

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

情侶吵架「老公頭七還沒過」觀看破370萬...真相曝光

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

火速開箱i17！網一排喊扯：Joeman Air

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

更多

最夯影音

更多

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面