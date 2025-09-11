柯文哲交保北檢抗告最快今裁定　木可淪金庫？2幕僚出庭

記者黃翊婷／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲、國民黨北市議員應曉薇日前分別以7000萬元、3000萬元交保，台北地檢署9日晚間正式提出抗告，台灣高等法院最快今日（11日）才會做出裁定。而柯文哲被控不法侵占、挪用募得的政治獻金一案，北院將在今日開庭審理，並傳喚時任民眾黨秘書周榆修、木可員工李婉萱出庭作證。

▲柯文哲10日前往桃園蘆竹參拜父親的牌位。（圖／記者陳煥丞攝）

柯文哲深陷京華城弊案、政治獻金案，在看守所遭羈押363天，8日以7000萬元完成交保；應曉薇捲入京華城案，同樣遭羈押將近1年，5日以3000萬元完成交保。對此，北檢9日晚間正式對柯文哲、應曉薇交保裁定提出抗告，強調兩人涉案罪嫌重大，在關鍵證人尚未交互詰問前，仍具羈押必要。

▲應曉薇5日以3000萬元交保。（圖／記者湯興漢攝）

不過，北院表示，關於北檢提起抗告的部分，本院除了整理最近的庭期筆錄之外，因為案件仍在持續進行審理中，所以需要影印卷宗送交抗告法院，經評估作業時程，預計11日上午會將抗告卷送至高院。也就是說，高院最快今日才會做出裁定。

而關於柯文哲被控不法侵占、挪用募得的政治獻金的部分，北檢起訴指出，柯侵占由基隆市副市長邱佩琳經手的政治獻金，包括信義房屋董事長周俊吉妻子周王美文、基隆市長謝國樑之母林曼麗、文華東方董事長林命群各捐給民眾黨200萬元，共600萬元，還有木可公關公司的政治獻金6234萬元。

對此，北院將在11日開庭審理，預計會傳喚時任民眾黨秘書周榆修、木可員工李婉萱出庭作證，用以釐清民眾黨政治獻金的相關運作流程。