艱苦的日子裡有你們！　柯文哲致謝3委任律師：讓我看到了希望

▲台北地院審理京華城案柯文哲交保首出庭 。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲日前以7000萬元交保重獲自由身，今（9日）上午赴北院出庭，庭訊3小時後於中午返家，輕鬆的心情溢於言表。而柯文哲也在臉書說，今天是律師節，他要向三位委任律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘致上深深感謝，「三位律師不只讓我看到了希望，也讓整個台灣社會願意繼續相信司法正義值得期待」。

柯文哲今透過臉書表示，今天是律師節，他想借此機會，向三位委任律師致上深深感謝，「感謝鄭深元律師、陸正義律師、蕭奕弘律師，在我最艱苦的一段日子裡，因為你們的專業、堅持，我才能一步步走回陽光之下」。

柯文哲說，謝謝三位律師朋友，捍衛司法公平正義的信念。當檢方先射箭再畫靶跳過對他有利的事證，透過不正訊問，讓其他被告證人做出偏頗不實筆錄，要把他羅織入罪的時候，是鄭深元、陸正義、蕭奕弘三位律師日以繼夜地仔細閱卷，才找出被掩蓋的真相，並用一次一次的交叉詰問，把他身上的利箭一根一根拔下，讓他得以堅強站立。

「三位律師不只讓我看到了希望，也讓整個台灣社會願意繼續相信司法正義值得期待。」柯文哲說，請放心，他絕不會投降，也絕不會屈服，「因為我相信，只要我們心存善念、盡力而為，行政干預司法的時代會過去，司法終有一天可以成為人民心中最堅實的依靠」。