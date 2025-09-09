　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

艱苦的日子裡有你們！　柯文哲致謝3委任律師：讓我看到了希望

▲▼ 台北地院審理京華城案柯文哲交保首出庭 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北地院審理京華城案柯文哲交保首出庭 。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲日前以7000萬元交保重獲自由身，今（9日）上午赴北院出庭，庭訊3小時後於中午返家，輕鬆的心情溢於言表。而柯文哲也在臉書說，今天是律師節，他要向三位委任律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘致上深深感謝，「三位律師不只讓我看到了希望，也讓整個台灣社會願意繼續相信司法正義值得期待」。

柯文哲今透過臉書表示，今天是律師節，他想借此機會，向三位委任律師致上深深感謝，「感謝鄭深元律師、陸正義律師、蕭奕弘律師，在我最艱苦的一段日子裡，因為你們的專業、堅持，我才能一步步走回陽光之下」。

柯文哲說，謝謝三位律師朋友，捍衛司法公平正義的信念。當檢方先射箭再畫靶跳過對他有利的事證，透過不正訊問，讓其他被告證人做出偏頗不實筆錄，要把他羅織入罪的時候，是鄭深元、陸正義、蕭奕弘三位律師日以繼夜地仔細閱卷，才找出被掩蓋的真相，並用一次一次的交叉詰問，把他身上的利箭一根一根拔下，讓他得以堅強站立。

「三位律師不只讓我看到了希望，也讓整個台灣社會願意繼續相信司法正義值得期待。」柯文哲說，請放心，他絕不會投降，也絕不會屈服，「因為我相信，只要我們心存善念、盡力而為，行政干預司法的時代會過去，司法終有一天可以成為人民心中最堅實的依靠」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
喪屍開山刀砍律師頭！假釋男曾奪2命　斷頸、心臟掉地
快訊／飾金飆天價！　大戶砸3600萬抱走10公斤
快訊／台中車站美食街男屍　頸部流血亡
台灣人超有錢？成人平均財富948萬　「全球第15」超車日韓
才跟李易挺過婚變…六月「秀美腿」緊牽Gucci男　真實關係曝
艱苦的日子裡有你們！　柯文哲致謝3委任律師：讓我看到了希望
地方惡霸遭刺死「躺6hrs血流乾」　台中市警局就在附近
李多慧回應了！　李芷霖遭爆私下罵「腿粗、下巴長」掀討論

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郝龍斌選黨魁還能藍白合？　黃國昌：下架賴清德目標不變

黃國昌「國民體育日」拉單槓炸二頭肌、腹肌也曝光　小草嗨喊太離譜

艱苦的日子裡有你們！　柯文哲致謝3委任律師：讓我看到了希望

搞錯分母害慘地方！彰化7億被消失　王惠美急討：中央必須補回來

財劃法「分母寫錯」大出包　藍白16首長明1400北市合開記者會

日眾議員：台灣自由貿易程度高　立憲民主黨挺台加入CPTPP

與法非青年領袖對話 　林佳龍：台灣願與非洲攜手共創繁榮未來

幕後／賴清德私下小習慣　看報紙「不先看政治」說了一口好球

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

郝龍斌選黨魁還能藍白合？　黃國昌：下架賴清德目標不變

黃國昌「國民體育日」拉單槓炸二頭肌、腹肌也曝光　小草嗨喊太離譜

艱苦的日子裡有你們！　柯文哲致謝3委任律師：讓我看到了希望

搞錯分母害慘地方！彰化7億被消失　王惠美急討：中央必須補回來

財劃法「分母寫錯」大出包　藍白16首長明1400北市合開記者會

日眾議員：台灣自由貿易程度高　立憲民主黨挺台加入CPTPP

與法非青年領袖對話 　林佳龍：台灣願與非洲攜手共創繁榮未來

幕後／賴清德私下小習慣　看報紙「不先看政治」說了一口好球

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

《鬼祭》鬧鬼糖廠真實取景！靈異能量誘發劇組「連環附身」　保全嚇到狂禱告

WBC中華隊12月公布集訓名單　智慧發球機隨隊、對外熱身賽洽談中

尼泊爾封鎖社群引暴動！加德滿都最新現場曝　旅行團驚呼：好可怕

洪詩臨盆倒數！連N天半夜起床「肚子好硬」急產檢：原來發生在孕晚期

《鬼滅之刃》海外爆米花桶搶手！LED特效墜無限城...網狂敲碗

美國人去年被詐3千億！　國務院重拳制裁東南亞詐騙園區

快訊／飾金每錢13850元平天價　大戶砸3600萬抱走10公斤

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

快訊／台中車站美食街驚見男屍　頸部流血...警封鎖現場調查中

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造型、升級電子手剎車

【柯文哲離開新竹老家】柯媽雙手合十哽咽致謝

政治熱門新聞

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

柯文哲交保只談3件事！粉專：難得的政治人物

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

柯文哲喊乾淨　吳靜怡：在橘子眼中是最殘酷諷刺

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

重現高腰阿北穿搭　柯文哲穿KP衫輕裝赴北院出庭

稱與柯文哲無恩怨　郝龍斌切割游淑慧

柯文哲再戰總統2條件　不必等到定讞

民進黨稱被法院認證造謠　黃揚明：和解就無敗訴問題

總統府再回應柯文哲：攻擊元首無助釐清事實　盼民眾黨勇敢面對

交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170塊

不只離島！國民黨財劃法「分母寫錯」雲林少27億　藍縣市長哀鴻遍野

快訊／返家被問北檢將提抗告　柯文哲反應曝

更多熱門

相關新聞

吃屎哥撒冥紙詛咒！命理師斷言：柯文哲運勢將反轉

吃屎哥撒冥紙詛咒！命理師斷言：柯文哲運勢將反轉

前民眾黨主席柯文哲昨（8日）交保後返回新竹老家，卻在過程中遭到自稱青鳥、台獨分子的網紅「吃屎哥」亂入撒冥紙嗆聲。對此，命理老師柯柏成發文指出，真正的強者善於將人生中的危機與挑戰（煞）轉化為助力，官煞是一體兩面，煞氣有時反而助正官。以柯文哲被撒冥紙為例，敵意煞氣在命理上預期將助他運勢反轉登高位，也就是《道德經》「反者道之動，弱者道之用」，以及牛頓第三定律「作用力等於反作用力。」

財劃法公式大出包　藍白16首長明合開記者會

財劃法公式大出包　藍白16首長明合開記者會

談柯文哲交保　侯友宜籲「司法要贏民心」：人民眼睛是雪亮的

談柯文哲交保　侯友宜籲「司法要贏民心」：人民眼睛是雪亮的

民進黨有1兆美元海外黨產？　美西黨部斥造謠：依法追訴、絕不姑息

民進黨有1兆美元海外黨產？　美西黨部斥造謠：依法追訴、絕不姑息

柯文哲交保　他感謝：iPhone 17可買最高規格

柯文哲交保　他感謝：iPhone 17可買最高規格

關鍵字：

柯文哲民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

即／高雄麥當勞廁所驚見男屍　竟是台積電員工

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面