民進黨有1兆美元海外黨產？　美西黨部斥造謠：依法追訴、絕不姑息

▲民進黨闢謠圖卡。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

臉書、threads部分藍白陣營群組、社團近期瘋傳「民進黨在海外擁有一兆美元黨產」與「購買美國武器返利」。對此，民進黨美西黨部今（9日）批評，這種荒謬數字毫無根據，海外黨部規模小，房租僅600美元，主要開銷來自一位員工的薪水及黨籍幹部的義務付出，每年透過一次小額募款餐會維持基本運作，民主政治需要建立在事實與證據上，美西黨部將全力配合黨中央，對惡意捏造與散播謠言者採取法律行動，絕不姑息。

有在野黨支持者在社群平台發文稱，「今天才知道，民進黨買美國武器，直接返利0.5%給到美國的民進黨帳戶。民進黨海外黨產至少1兆美元。所以民進黨沒錢嗎？好多罷團的金援來源於海外，這就是民進黨的操作手法。但是現在司法淪為民進黨的打手，根本不可能有人會去查證。民進黨海外這麽多黨部，他們如何自負盈虧？他們的錢從哪裡來？」

民主進步黨美西黨部主委楊悅英澄清，第一、海外黨產一兆美元之說，毫無根據至今沒有任何可信的證據能支持這種荒謬的數字。隨意捏造龐大金額來誤導大眾，只會破壞理性討論的基礎。

楊悅英表示，第二、海外黨部的實際經營狀況，海外黨部規模小，房租僅約600美元。主要開銷來自一位員工的薪水及黨籍幹部的義務付出，每年透過一次小額募款餐會即可維持基本運作。談不上龐大資產，更與所謂「一兆美元」相去十萬八千里。

楊悅英指出，第三、民主政治需要建立在事實與證據上，在沒有任何具體證據的情況下，散播謠言與陰謀論，只會分化僑社、誤導大眾。如果真的懷疑資金來源，應循正當法律途徑調查，而非用毫無根據的言論挑動社會對立。

楊悅英強調，第四、保護名譽、依法追訴，美西黨部將全力配合黨中央，對惡意捏造與散播謠言者採取法律行動，絕不姑息。在此呼籲大家，對於未經查證的消息，應保持冷靜與理性，避免成為謠言的傳播者。