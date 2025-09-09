「通告邀約快滿了！」柯文哲交保　他感謝：iPhone 17可買最高規格

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅四叉貓常透過社群平台，分享自己看法，有時也會上通告，在節目中聊時事。涉京華城案而遭羈押禁見約一年的民眾黨前主席柯文哲8日以7000萬交保後，四叉貓就在臉書發文直呼「感恩」，他這周的通告邀約已經快被塞滿。

台北地院5日裁定涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，柯經兩天思考後，8日向律師表達願交保，並由妻子陳佩琪辦理相關程序。昨天柯文哲踏出北檢後，便發表約7分鐘的談話，「我個人的苦難就這樣過去了，但是我希望台灣以後可以更好一點」。

對於柯文哲交保一事，四叉貓昨（8日）晚7時許就在臉書粉專「四叉貓。劉宇（滾動）」上發文表示，柯文哲才被放出來6個小時，他這周的通告邀約立刻快被塞滿，「感恩文哲！讚嘆文哲！」由於iPhone 17即將上市，所以四叉貓還說，這樣一來，他就可以買最高規格的手機了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這樣算是阿北間接包養你嗎？一出來就送你新手機，阿北真是貓貓的sugar daddy」、「其實你才是那個柯P放出來最高興的人吧」、「貓貓是『小哲女孩』」、「祝賺大錢喔」、「一定要賺好賺滿唷」、「有經費可以換iPhone 17」、「阿北出來，所有名嘴賺爆了」。