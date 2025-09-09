吃屎哥撒冥紙！命理師曝「反成正官助力」斷言：柯文哲運勢將反轉

▲自稱青鳥、台獨分子的網紅「吃屎哥」亂入撒冥紙嗆聲。（圖／翻攝自Facebook／網路紅人 吃屎哥）

圖文／CTWANT

前民眾黨主席柯文哲昨（8日）交保後返回新竹老家，卻在過程中遭到自稱青鳥、台獨分子的網紅「吃屎哥」亂入撒冥紙嗆聲。對此，命理老師柯柏成發文指出，真正的強者善於將人生中的危機與挑戰（煞）轉化為助力，官煞是一體兩面，煞氣有時反而助正官。以柯文哲被撒冥紙為例，敵意煞氣在命理上預期將助他運勢反轉登高位，也就是《道德經》「反者道之動，弱者道之用」，以及牛頓第三定律「作用力等於反作用力。」

命理老師柯柏成今（9日）在臉書粉專發文指出，前台北市長柯文哲被交保釋放的過程中，發生了一個小插曲：當柯文哲步出北院時，有網紅「吃屎哥」向他撒冥紙，甚至在數小時後尾隨至新竹住所再次撒冥紙。

柯柏成解釋，在華人社會裡，這是一種極具攻擊性與侮辱性的行為，其意圖通常是詛咒與羞辱，冥紙原本是燒給亡魂的，這種行為等於咒人早死，並希望將晦氣帶給對方，公開場合下的挑釁意味濃厚，意在讓對方難堪，同時宣示強烈的仇恨與敵意。

然而，柯柏成指出，從民俗命理的角度看，這類行為反而可能成為特殊命格的助運。在運勢低谷時，這種充滿敵意的煞氣可能轉化為正官的助力。他舉例，「吃屎哥」曾在2023年7月23日前夜，以相同方式在館長演講時撒冥紙，又在8月26日前夜於新北市新店區羅明才委員場合再度撒紙。

結果顯示，這些挑釁全部反煞為官登將台，可以預期柯前市長經歷過這些波折後即將出運登將台。柯柏成也引用《道德經》第四十二章「反者道之動，弱者道之用」，將這種現象詮釋為現實的智慧；他還用現代白話來解釋，即牛頓古典物理學的第三運動定律：「作用力等於反作用力。」

柯柏成認為，真正的強者與高人並非一生無憂無慮地坐擁高位，而是在面對人生中的危機、壓力與挑戰（煞）時，能夠運用智慧、修為與策略，將這些看似負面的因素轉化為自我鍛造、提升素養及成就功業的助力，最終登上人生高峰。

他也補充，道家的十神系統裡，官煞是一體的兩面。人們普遍喜愛正官，但往往忽略了煞才是官背後的助力。從民俗的角度看，這與政治無關，而是一種人生智慧的體現。

