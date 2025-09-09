財劃法「分母寫錯」大出包　藍白16首長明1400北市合開記者會

▲盧秀燕明日北上與蔣萬安等其餘藍白縣市長開會。（圖／記者游瓊華攝）

記者鄭佩玟／台北報導

上會期藍白聯手強推財劃法修法，不過財政部揭曉各縣市明年度統籌分配款，傳出因修法出現烏龍公式，導致離島與雲林等縣市分配款不增反減，行政院發言人李慧芝日前坦言，因新版財劃法水平分配公式矛盾，目前有超過300億元無法完成分配，中央要給錢、也給不出去。據悉，為解決新版財劃法爭議，藍營縣市長明天下午兩點將齊聚台北，討論如何善後，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善與連江縣長王忠銘都將出席。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，國民黨新版財劃法先從中央挖走8841億，但「分子有19縣市、分母卻是22縣市」，所以超過345億「被挖出來」，但是財劃法又沒說要分給誰，形成這345億中央不能用、地方也不能拿去用的奇觀。苗栗縣由於是全國唯一「財政受控管縣市」，因此也被國民黨整到，就算苗栗在財劃法修法之後能多拿135億，但藍白今年初聯手強迫中央政府自刪636億預算，導致行政院被迫砍了25%的縣市補助款。苗栗縣長鍾東錦就發現，修法後「分配款」增加，但「補助款」又被立法院砍掉，等於總額根本沒變多。後續鍾受訪時也坦言，「我想各縣市都慌了，不知道預算怎麼編。」

關於財劃法出包，藍白16縣市首長決定明日下午兩點於台北市南港區召開聯合記者會，聚焦統籌分配款公式、一般性補助款與前瞻計畫的分配問題。

出席者包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、花蓮縣長徐榛蔚、基隆市長謝國樑、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘、新竹縣長楊文科及宜蘭縣代理縣長林茂盛，桃園市則由副市長王明鉅代表出席。