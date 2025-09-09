　
政治

游盈隆：柯文哲如哥吉拉重現江湖　復仇之火對政壇肯定是超級變數

▲柯文哲在陳佩琪陪伴下步出北院。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲在陳佩琪陪伴下步出北院。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲昨（8日）以7000萬元交保，他在北院大門發表談話痛批「台灣民主化30年，居然還有如此冤獄，總統賴清德讓台灣四分五裂，要賴清德好好想一想」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，看完柯文哲的談話就像「哥吉拉重現江湖」，顯然關押對柯文哲精氣神沒多大傷害，也許還更強大了，強烈的復仇之火，有如哥吉拉仰天長嘯，一旦重出江湖，對台灣政壇肯定是超級變數，衝擊與影響有多大?拭目以待。

游盈隆表示，哥吉拉重現江湖，這是8日下午，看完交保後柯文哲談話的感覺。電影中，哥吉拉是猛獸、怪獸與神獸，在此只是比方，只是好玩，無傷大雅，也無價值判斷之意。

游盈隆表示，因案被關押足足一年的柯文哲，顯得氣定神閒，侃侃而談。柯感謝小草一路不離不棄，砲轟北檢濫權起訴，狂轟今上把台灣搞得四分五裂，似乎把心底的話一下子全宣洩而出。

游盈隆直言，顯然，一年的關押對柯文哲的精氣神沒多大傷害，也許還更強大了，可喜可賀。強烈的復仇之火，有如哥吉拉仰天長嘯，火噴三千丈，似乎就在眼前。經過地獄火試煉過的哥吉拉，一旦重出江湖，對台灣政壇肯定是一個超級變數，它的衝擊與影響有多大?可拭目以待。

游盈隆提到，不過，當柯文哲充滿自信的說「我個人的苦難就這樣過去了」，北檢顯然難以苟同。果然，北檢發出聲明「嚴正駁斥柯發言企圖誤導輿論、混淆視聽，將盡速依法提起抗告」。柯文哲的苦難是否已成過去，還有待未來幾天才能確認。

此外，游盈隆說，柯文哲還言之鑿鑿地說「大罷免32:0，檢察官是很重要因素」，是有趣的因果推論，但究竟是直接因果或間接因果? 或只是遙遠的因果？恐仍需花點時間釐清。

游盈隆認微，至於，有人說柯文哲交保重獲自由後，民眾黨將出現兩個太陽，應該是想太多了。也或許只是有心人見縫插針、經不起檢驗的說詞。因為柯文哲和黃國昌的關係，在他看來，比較像是金庸小說中的魔教教主任我行與光明右使向問天，而非任我行與東方不敗之間的關係。

最後，游盈隆強調，柯文哲在看守所被囚禁足足一年，獲得交保，重獲自由，其中的煎熬絕非常人所能忍受，這涉及嚴肅的人權問題，就如同扁案一樣，值得台灣社會反省與檢討。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

▲▼游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

09/08 全台詐欺最新數據

09/08 全台詐欺最新數據
539 2 4452 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

總統府再回應柯文哲：攻擊元首無助釐清事實　盼民眾黨勇敢面對

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

前民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見近一年後，昨（8）日終於交保，他除了痛斥司法不公外，更高喊「民進黨做夢都沒想到，民眾黨這麼乾淨」。然而，經常評論政治議題的前空姐黃敬雅卻不以為然，直呼「所謂的乾淨，不過是民眾黨除了政治獻金以外的一無所有。」

柯文哲賴清德游盈隆哥吉拉民眾黨

