柯文哲交保北檢要提抗告　吳怡萱：讓司法顏面掃地

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲遭羈押一年後，8日終於交保再獲自由身，他在北院外痛斥司法不公、強調絕不投降的發言，不僅振奮小草，也讓北檢不滿，表態將提起抗告。對此，民眾黨發言人吳怡萱（9日）說，北檢在偵辦過程中，非常多讓人無法接受的地方，相信社會大眾都看在眼裡，「把司法正義、把程序以及大家過去期望的司法改革都丟在地上，而且會讓司法在台灣顏面掃地」。

針對北檢要提起抗告，吳怡萱說，北檢不是提了抗告才發新聞稿，而是先跟大家預告「我們會提抗告」，那就靜待北檢提起抗告，因為北檢在偵辦過程中，非常多讓人無法接受的地方。

吳怡萱直言，他們看起來是白白活過了這一年，這一年當中的法院審理期間看到非常多濫權起訴，而且有很多證人都在北檢違法的情況下，不斷清洗他們的記憶，「洗完記憶後，連證人或是同案被告自己認了什麼罪都不知道，因為檢察官說我有罪我就認罪」。

「這些種種，我相信社會大眾都看在眼裡。」吳怡萱說，北檢現在有什麼正當性、或是他們要這樣無限抗告，只會顯得把司法正義、把程序以及大家過去期望的司法改革都丟在地上，而且會讓司法在台灣顏面掃地。

另外，針對總統府駁斥柯文哲談話，吳怡萱說，有無污衊公道自在人心，這段時間以來，柯文哲所遭受的司法攻擊，昨日交保有這麼多支持者聲援，就是大家看清楚這段時間司法將這案子，不是單純的司法偵辦，而是抄家滅族式的想摧毀民眾黨。

吳怡萱批，總統府是發言就像是7月鬼話連篇，「我想這跟社會大眾、民調上的顯示，對於台灣司法信賴的程度逐漸下滑，是非常天差地遠，請總統府鬼月不要鬼話連篇」。