柯文哲交保聲量竄起！被點名再戰選舉　民眾黨：綠營側翼急了

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲8日以7000萬交保，相隔近一年再獲自由身。柯文哲重回鎂光燈前，外界也開始揣測他的下一步，點名參選2026、甚至再戰2028的聲音都有。對此，民眾黨發言人吳怡萱今（9日）受訪說，「民進黨這些側翼們可能就急了，然後又開始見縫插針、不斷帶風向」，綠營是不是想藉由柯前主席的聲量，掩蓋民進黨執政不利的事實。

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者陳家祥攝）



針對柯文哲交保後，外界揣測其未來動向如再度披掛參選等，民眾黨發言人吳怡萱說，昨天大家看到柯主席出來，不管是在網路上的聲量也好，或是各位媒體的關注程度也好，相信對社會大眾有非常大的影響和衝擊。

「我想民進黨這些側翼們可能就急了，然後又開始見縫插針、不斷帶風向。」吳怡萱說，在這件事情上還是不要這麼早去討論2年後甚至3年後的事，「現階段，我們還是希望柯文哲能夠用自由之身，在司法上捍衛他的清白」，至於其他的，希望暫時不要再受到這些側翼們的挑撥或是攻擊。

吳怡萱直言，綠營側翼非常急，看到柯文哲聲量這麼高，但是黨內同時也擔心，綠營是不是藉由柯文哲前主席在媒體上的聲量，試圖掩蓋民進黨執政不利的事實，然後讓社會大眾暫時忘記民進黨還有很多事情需要檢討。

吳怡萱說，大家不能忘記的是，823之後，不管是公投的結果或大罷免的結果，這都是代表著賴清德總統民調下滑，台灣民眾對他的不滿，以及民進黨現在內部的問題，「我想不要轉移焦點，不要透過柯文哲來轉移焦點」。