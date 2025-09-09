　
柯文哲王者歸來！他拍下震撼片「總統級見面會」　兩派吵翻

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲昨（8）日下午結束1年羈押交保，大批支持者在北院迎接，就有網友拍片記錄下壯觀畫面，狂吸近萬人朝聖，許多人看完也驚呆，直呼「長那麼大，沒看過一個政治人物是這樣被迎接的」、「一起接阿北回家」。

網友昨在Threads放上影片，高喊「迎接阿北。柯文哲，清清白白。」只見支持者頂著高溫烈日在外等候，超長隊伍一路綿延，幾乎看不到盡頭，不少人戲稱「堪比總統級大陣仗」。

對此，一派網友含淚表示，「有夠悲哀的，號稱民主台灣竟出現另一個曼德拉」、「我們在拒馬裡面，感動」、「永不放棄」、「瞬間感動，民進黨看到了沒有」、「柯文哲清清白白」、「小草就是守規矩，都排排站好」、「好感動，台灣終於有救了」、「太離譜了 ，簡直是總統級見面會」。

▲超大陣仗。（圖／shihyao.yuan421授權引用）

▲超大陣仗。（圖／shihyao.yuan421授權引用）

但也有人吐槽，「柯文哲這樣都能被捧、被擁護。你們說詐騙集團能不盛行台灣？」「真心不懂，一個正正當當的貪污犯，這麼多人裝睡挺他」、「嚇爛了，民眾黨真的是宗教，跟迎媽祖一樣」。

拉回昨日，柯文哲步出北院大門後，發表了一段簡短談話，表示京華城案根本是冤獄，就為了一通簡訊，把李文宗關了11個月，他更向總統喊話，「希望台灣以後可以更好一點，為什麼要讓整個國家陷入四分五裂，賴清德好好想一想吧。」

