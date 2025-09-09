柯文哲交保回家「踩瓦片」去霉運！婚攝網紅揪錯：滿頭問號

▲柯文哲交保後直奔新竹老家，過火爐去霉運見媽媽。（圖／ETtoday攝影中心）

記者鄺郁庭／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，遭羈押將近1年，8日以7000萬交保，回家時跨過家人準備的火爐，並踩碎瓦片以示去霉運，舉動引發討論。網紅鬼才阿水就指出，踩瓦片應該是婚禮的專屬儀式，「出獄就沒有在踩瓦片喔，這並不是傳統的習俗。」

「鬼才阿水Awater」發文，提到自己有拍攝婚禮錄影超過十年的經驗，文中分享台灣婚禮中常見的習俗「過火爐」與「踩瓦片」。他指出，過火爐意味著「淨化」，要把過去不好的東西消除掉，也象徵新娘能夠平安乾淨地進入夫家，同時還有為夫家帶來好運與興盛的祝福。

至於「踩瓦片」，則是「落地生根」，象徵新娘將夫家視為自己的家，融入新家庭。他也補充，「隨著觀念轉變，現在踩瓦片更多的是將過去不好的一切踩碎，迎接全新的幸福婚姻生活。」

「簡單來說，過火爐踩瓦片是婚禮的專屬儀式。」鬼才阿水接著表示，如果一個人出獄要去霉運是會過火爐沒錯，但不是為了淨化，而是要「洗去過去的罪惡與在監獄中的穢氣」，重新用乾淨身分回到社會。也有人會吃豬腳麵線，象徵轉運和脫胎換骨，有去霉運和鼓勵自己重新展開新生活的意義。

最後他還強調，「出獄就沒有在踩瓦片喔，這並不是傳統的習俗，想不到我以前拍婚禮的知識，到如今竟然還能用來教學。」貼文引發討論，「看到那個過火爐跟踩瓦片真的很傻眼，印象中只在婚禮看過這個程序，所以他們是在辦婚禮？」「艾草掃衰運、吃一口豬腳麵線還比較常態，踩瓦真的？」鬼才阿水也在留言處直呼，「我也是感到滿頭問號。」