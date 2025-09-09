遭羈押一年！柯文哲交保發言「只談3件事」　粉專：難得的政治人物

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲在遭羈押一年後，8日以7000萬元交保獲釋，他走出看守所時的簡短談話，引發關注。臉書粉專「拔舌地獄」發文直言，柯文哲的遭遇「堪稱民主奇觀」，這段經歷像是「獻祭一年生命，揭穿民主制度看板後的極權幽魂」。

拔舌地獄指出，柯文哲在交保後第一時間僅談及三件事：千百人兢兢業業卻抵不過幾顆老鼠屎、台灣基層民眾生活艱難，以及在經歷挫折打擊後如何仍保持正向態度。文章稱許，柯的發言沒有高空口號或空洞大餅，而是以無奈、平實的語氣分享感慨，「很難得看到這樣的政治人物」。

▲柯文哲交保。（圖／記者徐文彬攝）

拔舌地獄同時批判台灣制度的諸多荒謬之處，包括測速照相被形容為「劫財」、地方禁令動輒祭出高額罰款、無人機遭劃定大規模禁飛區等，認為體制讓官僚擁有隨意擺弄人民的權利，讓人難以感受到真正的自由，「醒醒吧，只要出門走走，絕對能感受到台灣嚴重衰敗。」

此外，粉專也轉述柯文哲在拘留室時的一段對話。有名法警對他說「阿北，不要失去對人世的熱情」，讓柯深受觸動。他強調，真正困難的不是面對挫折打擊，而是「在挫折打擊中，仍不要失去對人世的熱情」，並呼籲大家心存善念、盡力而為，希望能讓台灣變得更好，「不要像賴清德那樣，讓整個台灣四分五裂」。

文章最後直言，柯文哲的處境「有夠慘」，司法加諸在他身上的不公堪稱國恥，也使台灣民主淪為笑柄，被其他華人國家當成反證。即便有人痛恨柯文哲，「拔舌地獄」仍認為，他在交保後的發言展現了難得的品質，值得記錄與反思。