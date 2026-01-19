東北風助燃！彰化濁水溪沿岸1周10起雜草火警　消防疲於奔命

▲彰化濁水溪沿岸近日連續發生共10起雜草火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪州鄉濁水溪畔今（25）日中午發生雜草火警，由於地處偏遠、水源取得不易，消防局不敢大意，一口氣出動多個分隊前往灌救。事實上，這已是近期濁水溪沿岸一連串火警中的最新一例，據統計，近一週來，轄內濁水溪沿岸與沙洲地帶，已發生多達十起雜草火警，讓消防人員疲於奔命，剛撲滅一處，又得立刻趕往下一處火場。

今日中午11時39分，消防局接獲通報，指溪州鄉濁水溪「九號觀測台」附近的堤防外發生火災。抵達現場後，發現共有三處分散的火點正在燃燒。由於地點偏遠，消防車難以直接靠近，隊員們除了布設兩條水線外，更出動兩輛水庫車，以「循環載水」的方式，不間斷地往返取水點與火場之間進行灌救。火勢在約兩小時後，於下午1時40分獲得控制並撲滅，但人員仍須持續進行殘火處理，防止復燃。

這類偏遠河床火警，已成為消防人員的重大挑戰。例如在本月17日傍晚，西螺大橋附近也發生雜草火警，消防員因車輛無法進入，只能攜帶打火把等簡易裝備，徒步前往火場滅火，估計燃燒範圍廣達約一公頃。燃燒產生的濃濃黑煙與大量灰燼隨風飄散，消防人員頂著寒風整夜站崗，讓滅火工作更加艱辛。

由於近來天氣持續乾冷，導致河床沿岸的雜草極度乾燥，只要一點微小火源（如未熄滅的菸蒂、祭祀燒紙錢、或焚燒廢棄物等）就極易引燃，加上東北季風助長，火勢蔓延速度非常快。

消防局呼籲民眾，近期務必提高警覺，謹慎用火，切勿在河川地、雜草區隨意燃火或丟棄菸蒂。若發現任何火災跡象，請立即撥打119通報，爭取黃金搶救時間，避免小火因延誤而擴大延燒，不僅耗費大量社會資源，更可能危及民眾生命財產安全。