生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柯文哲稱「冤獄」！學者曝3觀察點：黃國昌會安靜到柯再被羈押那天

柯文哲在公開談話中，直言這個案子根本是冤獄。（鏡報董孟航）

▲柯文哲在公開談話中，直言這個案子根本是冤獄。（鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

前台北市長柯文哲捲入京華城容積弊案， 5日北院裁定7000萬交保並於昨（8日）辦保完畢獲釋，他在公開談話中，直言這個案子根本是冤獄，痛斥檢方什麼都沒查到。對此，學者葉耀元今（9日）發文曝3個觀察點，「簡單來說，現在檢調掌握的證據，在法官的眼中大概值7,000萬」！

「其實我很清楚柯文哲在玩什麼把戲」，針對柯文哲的談話，葉耀元今分析3個觀察點，其一，柯文哲一直在強調，檢調羈押他查了1年，什麼都沒查到。葉耀元說，法官會同意交保，並不是因為沒有查到什麼東西，而是覺得依據目前案情調查的發展，放出去大概不會改變什麼狀況（串供滅證的機會趨近於零），所以才會同意交保。

葉耀元說，「如果真的沒有查到任何事情，早800年前就無保請回了好嗎？不要拿這種話術來騙自己的支持者，騙台灣的民眾好嗎？簡單來說，現在檢調掌握的證據，在法官的眼中大概值7,000萬」！

其二，葉耀元表示，基本上柯文哲出來之後大張旗鼓砲火全開的行為，是為了帶動輿論，鼓動自己的支持者去跟當權者對抗，並且以此群眾為基礎去奪回發言權。

葉耀元表示，「司法並不會轉彎，並不會因為辦民進黨的人就會比較鬆，辦民眾黨的人就會比較嚴」。柯文哲的言行舉止根本就是對檢調單位的侮蔑，更是把自己放在法治之上，超然於我國司法體制。

葉耀元說，其三，面對柯文哲的大放厥詞，檢察官一定會提出抗告。原先是想說反正串供滅證的機會不高，放柯文哲出去也無傷大雅，而且還有7,000萬當作抵押，確保柯文哲大概也不會逃跑。

葉耀元表示，但是當柯文哲的言行舉止都在挑戰司法公正的時候，他們也不可能就這樣被當落水狗持續被攻擊。是此，檢察官應該會拿出更多的法寶跟論述來要求繼續羈押柯文哲。

葉耀元認為，現在看起來，柯文哲並不怕再被羈押，因為他的目標是把自己形塑成一個悲劇英雄，越悲越可以凝聚小草的支持。黃國昌心裡大概也明白這套邏輯，所以他應該會安靜到柯文哲再度被羈押的那一天。不過假設柯文哲沒有被還押，則民眾黨內部就會有「2個太陽」的窘境。

葉耀元表示，其實柯文哲如果未來要回到政壇，或許這種策略也是合理的，畢竟受害者比較能吸引大眾的同情心嘛，但是從一個學者的角度來看，「我真的很不希望台灣政治都是在玩這種鬼扯的遊戲」。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


09/08 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

前民眾黨主席柯文哲日前以7000萬元交保重獲自由身，今（9日）上午赴北院出庭，庭訊3小時後於中午返家，輕鬆的心情溢於言表。而柯文哲也在臉書說，今天是律師節，他要向三位委任律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘致上深深感謝，「三位律師不只讓我看到了希望，也讓整個台灣社會願意繼續相信司法正義值得期待」。

