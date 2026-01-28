阿斯夫拉就任宏都拉斯總統　川普拉丁美洲添盟友

▲阿斯夫拉（Nasry Asfura）今天就任宏都拉斯總。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

宏都拉斯保守派企業家阿斯夫拉（Nasry Asfura）今天在國會宣誓就任總統，重申競選時「全心服務國家」的承諾。他的當選，不僅代表國內政權輪替，也讓美國總統川普（Donald Trump）在拉丁美洲再添一名政治盟友，區域局勢出現新變化。

今天在首都德古西加巴國會的就職典禮上，阿斯夫拉強調政府將以改善民生與重建信任為優先，並再次喊出「宏都拉斯，我們為你服務」。這位67歲的建築業出身政治人物，過去曾於2014年至2022年擔任德古西加巴市長，累積地方治理經驗。

驚險勝選與選前美國力挺

阿斯夫拉在去年11月底舉行的總統大選中，以約2萬6000票的微弱差距，擊敗中間派對手納斯拉亞（Salvador Nasralla）。這場選舉因計票混亂、系統故障及舞弊爭議，引發社會高度爭論，也讓勝選過程蒙上陰影。

選前，美國總統川普公開為阿斯夫拉站台，並警告若他落敗，華府可能縮減對宏都拉斯的援助。這樣的表態被視為美國在中美洲選舉中的強烈訊號，也反映華府對區域政治走向的高度關注。

親美外交佈局與台灣議題

勝選後，阿斯夫拉立即展開外交動作，赴美會晤美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），並造訪以色列與總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談，展現新政府的對外路線。

他也曾公開表示，將考慮恢復與台灣的外交關係。若此承諾落實，將對中國在中美洲的外交布局造成衝擊。宏都拉斯前總統卡斯楚（Xiomara Castro）於2023年與台灣斷交，轉而與北京建交。

拉美選邊站壓力升高

近年來，智利、玻利維亞、秘魯與阿根廷陸續出現保守派取代左翼的情況，阿斯夫拉的勝選，讓川普在拉丁美洲的盟友版圖再擴大一步。

在美國持續要求其視為「後院」的國家於華府與北京之間做出選擇的背景下，外界普遍認為，華府對委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓，目的在於警告其他拉美國家，地緣政治站隊已難再模糊。