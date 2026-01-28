　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿斯夫拉就任宏都拉斯總統　川普拉丁美洲添盟友

▲▼阿斯夫拉（Nasry Asfura）今天就任宏都拉斯總。（圖／路透社）

▲阿斯夫拉（Nasry Asfura）今天就任宏都拉斯總。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

宏都拉斯保守派企業家阿斯夫拉（Nasry Asfura）今天在國會宣誓就任總統，重申競選時「全心服務國家」的承諾。他的當選，不僅代表國內政權輪替，也讓美國總統川普（Donald Trump）在拉丁美洲再添一名政治盟友，區域局勢出現新變化。

今天在首都德古西加巴國會的就職典禮上，阿斯夫拉強調政府將以改善民生與重建信任為優先，並再次喊出「宏都拉斯，我們為你服務」。這位67歲的建築業出身政治人物，過去曾於2014年至2022年擔任德古西加巴市長，累積地方治理經驗。

驚險勝選與選前美國力挺
阿斯夫拉在去年11月底舉行的總統大選中，以約2萬6000票的微弱差距，擊敗中間派對手納斯拉亞（Salvador Nasralla）。這場選舉因計票混亂、系統故障及舞弊爭議，引發社會高度爭論，也讓勝選過程蒙上陰影。

選前，美國總統川普公開為阿斯夫拉站台，並警告若他落敗，華府可能縮減對宏都拉斯的援助。這樣的表態被視為美國在中美洲選舉中的強烈訊號，也反映華府對區域政治走向的高度關注。

親美外交佈局與台灣議題
勝選後，阿斯夫拉立即展開外交動作，赴美會晤美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），並造訪以色列與總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談，展現新政府的對外路線。

他也曾公開表示，將考慮恢復與台灣的外交關係。若此承諾落實，將對中國在中美洲的外交布局造成衝擊。宏都拉斯前總統卡斯楚（Xiomara Castro）於2023年與台灣斷交，轉而與北京建交。

拉美選邊站壓力升高
近年來，智利、玻利維亞、秘魯與阿根廷陸續出現保守派取代左翼的情況，阿斯夫拉的勝選，讓川普在拉丁美洲的盟友版圖再擴大一步。

在美國持續要求其視為「後院」的國家於華府與北京之間做出選擇的背景下，外界普遍認為，華府對委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓，目的在於警告其他拉美國家，地緣政治站隊已難再模糊。

01/25 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

賴清德確定不去宏國新總統就職　林佳龍曝關鍵原因

賴清德確定不去宏國新總統就職　林佳龍曝關鍵原因

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）曾主張與台灣恢復邦交。日前外媒報導指出，總統賴清德有意安排出訪，並參加阿斯夫拉於本月27日的就職典禮。不過總統府澄清,相關報導純屬臆測。外交部長林佳龍今（22日）也表示，由於阿斯夫拉尚未正式就職，目前宏國仍由斷交政府掌權，待1月27日政權交接後，「我們當然是可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有一些進一步的發展」。

阿蘇火山墜機2台人失聯　林佳龍：已向家屬轉達賴清德卓榮泰慰問

阿蘇火山墜機2台人失聯　林佳龍：已向家屬轉達賴清德卓榮泰慰問

出席宏都拉斯總統就職典禮？　外交部：沒有邦交、沒有收到邀請

出席宏都拉斯總統就職典禮？　外交部：沒有邦交、沒有收到邀請

翻盤？宏都拉斯總統下令「重新計票」

翻盤？宏都拉斯總統下令「重新計票」

宏都拉斯議員「被丟炸彈」近距離引爆！

宏都拉斯議員「被丟炸彈」近距離引爆！

宏都拉斯

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

