300名南韓工人被捕後　川普提2要求

▲美國移民局逮捕475名非法移民，其中超過300人是韓籍人士。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

喬治亞州現代（Hyundai）電池工廠日前遭美國移民局突襲、導致近500人被捕後，美國總統川普8日透過社群媒體表示，外國企業若要在美國營運，必須「尊重移民法」，並「雇用與培訓美國人」。這起事件已被視為美國歷來規模最大的一場單一地點移民執法行動，並在美韓之間引發外交震盪。

路透報導，這場突襲行動中，共有約475人遭拘留，其中超過300人為南韓籍工人。川普在聲明中強調，雖然美國歡迎外國投資，尤其在高科技領域，但企業必須優先聘用美國勞工；他同時建議，美國應允許部分外籍技術人員短期入境，協助培訓美國員工，前提是不能以此規避對本地就業市場的培育責任。

此次行動對南韓企業與官方造成極大壓力。南韓政府已透過外交管道表達遺憾，並表示原本打算派包機遣返被捕公民，但同時要求美方確保韓國籍勞工的合法權益。現代與其電池合作夥伴LG集團，也因此暫緩部分員工赴美計畫，重新評估投資與供應鏈策略。

▲川普要求外企來美設廠要僱用並培訓美國工人。（圖／路透）



據美聯社與《Politico》指出，多數遭拘留南韓工人是以B-1商務簽證或ESTA免簽方式入境，主要負責機械安裝、產線設置及員工訓練等短期技術任務。相關律師表示，這類外籍技術人員對大型工廠的順利運作至關重要，也是全球製造業常見的調派模式。

儘管如此，川普政府顯然打算藉此次事件，強化對外資企業的就業責任要求，特別是在「美國製造」政策主軸下，要求外企不僅引進技術，更須同步提升本地勞動力的技能與就業比重。川普強調，「美國人民必須是我們經濟成長與繁榮的核心。」此一說法，反映其針對外資在美營運方式進一步收緊監督的趨勢。