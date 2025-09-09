黃仁勳現在是川普的心頭好！　下周與庫克一起陪同訪英

▲川普與黃仁勳4月在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

隨著輝達在全球半導體業與股市市值雙雙登峰，執行長黃仁勳預計將於下周，陪同美國總統川普進行對英國的國事訪問，並參加由英王查理三世（King Charles III）在溫莎城堡舉行的國宴。這場訪問是川普史無前例的第二次英國國事訪問，外界預期可能伴隨一波重大企業投資或交易宣布。

綜合《CNBC》與《天空新聞》報導，與黃仁勳一同受邀的還包括多位重量級商界領袖，包括 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）、黑石集團執行長施瓦茨曼（Stephen Schwarzman）、貝萊德（BlackRock）董事長兼執行長芬克（Larry Fink），以及蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook），儘管庫克目前尚未確認是否出席。

摩根大通（JP Morgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）則因行程衝突將不克前往。

黃仁勳此次成為焦點之一，主因輝達市值已突破4兆美元，躍升為全球市值最高的上市公司。儘管他上週未出席川普在白宮為科技業執行長舉辦的晚宴，這次隨行訪英仍顯示輝達在爭取向中國出口新一代 Blackwell 晶片許可的同時，積極鞏固與白宮的關係。