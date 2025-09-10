西點軍校臨時「取消頒獎」湯姆漢克斯　川普狂讚酸爆

▲湯姆漢克斯獎項被取消，川普酸爆。（併圖／路透／翻攝自Instagram／tomhanks）



記者董美琪／綜合報導

美國西點軍校校友會原訂在9月底舉辦頒獎典禮，將「西爾維納斯．塞爾獎」授予兩度拿下奧斯卡影帝的湯姆漢克斯（Tom Hanks）。然而，活動卻在登場前突然喊停，引發外界揣測與他政治立場有關。美國總統川普得知後顯得相當興奮，甚至直批湯姆漢克斯若得獎，將成為「充滿覺醒思維、具破壞性的得主」。

根據《衛報》與《華盛頓郵報》報導，湯姆漢克斯曾在經典電影《阿甘正傳》（Forrest Gump）飾演主角，劇情中還被時任總統詹森（Lyndon B. Johnson）授予榮譽勳章。但現實生活裡，他卻與西點軍校的榮耀失之交臂。

福斯新聞指出，這場原定於25日舉行的典禮臨時取消。「西爾維納斯．塞爾獎」一向用來表彰對美國有卓越貢獻的公民，獲獎者必須展現「責任、榮譽、國家」的精神。

退役上校畢格（Mark Bieger）在致信西點師生時解釋，取消的理由是希望學校持續聚焦於培養能帶領美軍作戰並取得勝利的軍官。至於頒獎與培訓任務之間有何牴觸，目前尚未有明確說法。

川普則對此樂見其成，他在聲明中讚揚：「我們偉大的西點軍校作出了正確的選擇，拒絕將獎項交到湯姆漢克斯手中。」他強調，美國不需要「帶有覺醒思想、具破壞性」的人來領取如此重要的榮譽，還順勢嘲諷奧斯卡等頒獎典禮「虛假又失去公信力」。

事實上，湯姆漢克斯曾在《周六夜現場》戴上「讓美國再次偉大」帽子，諷刺川普支持者的種族偏見，引發共和黨群眾不滿；他向來支持民主黨，曾獲歐巴馬頒發「總統自由勳章」，也在2020年大選時公開挺拜登，政治立場相當鮮明。