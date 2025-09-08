　
    • 　
>
地方 地方焦點

狗狗節前夕！新北推「寵物安全玩具」　守護毛寶貝身心健康

▲新北動保處首辦「寵物玩具趣」。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市農業局長諶錫輝宣導寵物無毒安全玩具四大要領。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年9月9日是臺灣「狗狗節」。新北市政府動物保護防疫處今（8日）首度攜手中華寵物用品發展協會及台北海洋科技大學寵物業經營管理系，在板橋動物之家舉辦「新北寵物玩具趣」活動，透過展示、體驗與講座，推廣五大類寵物安全玩具，吸引不少飼主與毛寶貝熱情參與，現場氣氛熱鬧。

活動由台北海洋科技大學5隻犬隻及新莊區昌平國小校園犬「逗哥波」共同示範，協助飼主認識市面五大玩具類型，包括發聲型、啃咬型、互動型、益智型及綜合型。現場不僅設有玩具展示與互動體驗，還特別安排「狗狗玩玩具比賽」，參賽犬隻透過嗅覺、推拉等方式找出藏在玩具中的食物，展現機智與活力，吸引民眾拿出手機捕捉精彩瞬間，直呼「益智玩具原來這麼有趣！」

▲新北動保處首辦「寵物玩具趣」。（圖／新北市動保處提供）

▲台北海洋科技大學寵物業經營管理系力推寵物玩具趣。

中華寵物用品發展協會主委黃獻平指出，寵物玩具功能在於陪伴、訓練、舒壓與情感連結，不同成長階段的犬隻需要不同玩具：幼犬適合柔軟布偶幫助換牙並減少焦慮；成犬則適合啃咬、互動與益智型玩具，消耗體力並促進互動；高齡犬則建議選擇柔軟安撫型，以避免牙齒受傷。他也提醒飼主選購玩具須掌握四大要領：完整標示與警示、材質安全無毒、零件牢固避免危險、具檢驗合格標章。

新北市動保處長楊淑方表示，玩具是寵物日常的重要部分，飼主應有責任定期檢查與更換，並陪伴使用。正確選擇安全玩具，不僅能預防意外，也能讓毛寶貝身心健康，進而營造快樂家庭與友善社會。

▲新北動保處首辦「寵物玩具趣」。（圖／新北市動保處提供）

▲台北海洋科技大學寵物業經營管理系力推寵物玩具趣。

▲新北動保處首辦「寵物玩具趣」。（圖／新北市動保處提供）

▲邊境牧羊犬玩藏食遊戲。

▲新北動保處首辦「寵物玩具趣」。（圖／新北市動保處提供）

▲馬爾濟斯正在思考如何玩互動型益智玩具。

