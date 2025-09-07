國際清潔空氣日！新北推「百萬人種百萬樹」　共創健康綠植城市

▲新北推「百萬人種百萬樹」，民眾領取樹苗。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年9月7日為「國際清潔空氣日」（International Day of Clean Air），全球共同呼籲各界重視空氣品質。新北市政府農業局也加入響應行列，特別推動「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹」植樹計畫，邀請市民一同以實際行動守護空氣、打造健康永續的城市環境。

農業局指出，空氣污染是現代都市面臨的重要挑戰，長期暴露在懸浮微粒與污染氣體中，恐影響呼吸道健康，甚至增加慢性疾病風險。樹木在改善空氣品質上發揮關鍵作用，不僅能吸收二氧化碳、釋放氧氣，還能降低PM2.5濃度、減緩都市熱島效應，調節氣溫與提升城市呼吸品質。

▲國際清潔空氣日邀您一同植樹。

透過「百萬人種百萬樹」計畫，農業局建置專屬網站，提供民眾認識台灣原生樹種特性、植栽方式及綠化技巧。市民可線上報名領取樹苗，無論是在自家庭院、陽台栽種，或透過網站媒合於公有土地種植，都能輕鬆參與植樹行動。農業局強調，每一棵新植的樹木，都是對地球的承諾，更是改善城市空氣品質的實際行動。

除了植樹綠化，農業局也呼籲市民在日常生活中養成低碳環保習慣，如減少汽機車使用、多搭乘公共運輸、節能省電，以及落實資源回收、減少一次性用品使用。研究顯示，每增加一公頃城市綠地，可降低周邊空氣中懸浮微粒濃度約10%至20%，並使夏季氣溫下降1至2度，顯見綠化行動對改善空氣品質與提升生活舒適度有顯著助益。

農業局長諶錫輝表示，新北市持續推動「三生永續」政策，從生產、生活、生態三大面向打造永續農業，透過計畫型植樹，促進環境生態健康，也與聯合國永續發展目標（SDGs）接軌。他呼籲市民把握國際清潔空氣日，將植樹與綠生活落實於日常，從自己做起，「用小小樹苗種下大大希望」，不僅為城市留住新鮮空氣，也為下一代創造永續環境。