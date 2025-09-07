　
    • 　
>
地方 地方焦點

國際清潔空氣日！新北推「百萬人種百萬樹」　共創健康綠植城市

▲新北推「百萬人種百萬樹」。（圖／新北市農業局提供）

▲新北推「百萬人種百萬樹」，民眾領取樹苗。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年9月7日為「國際清潔空氣日」（International Day of Clean Air），全球共同呼籲各界重視空氣品質。新北市政府農業局也加入響應行列，特別推動「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹」植樹計畫，邀請市民一同以實際行動守護空氣、打造健康永續的城市環境。

農業局指出，空氣污染是現代都市面臨的重要挑戰，長期暴露在懸浮微粒與污染氣體中，恐影響呼吸道健康，甚至增加慢性疾病風險。樹木在改善空氣品質上發揮關鍵作用，不僅能吸收二氧化碳、釋放氧氣，還能降低PM2.5濃度、減緩都市熱島效應，調節氣溫與提升城市呼吸品質。

▲新北推「百萬人種百萬樹」。（圖／新北市農業局提供）

▲國際清潔空氣日邀您一同植樹。

透過「百萬人種百萬樹」計畫，農業局建置專屬網站，提供民眾認識台灣原生樹種特性、植栽方式及綠化技巧。市民可線上報名領取樹苗，無論是在自家庭院、陽台栽種，或透過網站媒合於公有土地種植，都能輕鬆參與植樹行動。農業局強調，每一棵新植的樹木，都是對地球的承諾，更是改善城市空氣品質的實際行動。

除了植樹綠化，農業局也呼籲市民在日常生活中養成低碳環保習慣，如減少汽機車使用、多搭乘公共運輸、節能省電，以及落實資源回收、減少一次性用品使用。研究顯示，每增加一公頃城市綠地，可降低周邊空氣中懸浮微粒濃度約10%至20%，並使夏季氣溫下降1至2度，顯見綠化行動對改善空氣品質與提升生活舒適度有顯著助益。

農業局長諶錫輝表示，新北市持續推動「三生永續」政策，從生產、生活、生態三大面向打造永續農業，透過計畫型植樹，促進環境生態健康，也與聯合國永續發展目標（SDGs）接軌。他呼籲市民把握國際清潔空氣日，將植樹與綠生活落實於日常，從自己做起，「用小小樹苗種下大大希望」，不僅為城市留住新鮮空氣，也為下一代創造永續環境。

基隆長庚情人湖健走　供水站取代瓶裝水

基隆長庚情人湖健走　供水站取代瓶裝水

基隆長庚醫院自2008年起舉辦的「情人湖健走活動」，今（7）日上午在院長吳俊德、基隆市議會副議長楊秀玉、議員秦鉦、鄭愷玲、安樂區區長汪海琮及安樂區體育會理事長詹坤和等貴賓鳴槍後熱鬧展開，吸引超過2000人次參與，場面盛大。

新北74歲翁騎車自摔　瑞芳警CPR搶命

新北74歲翁騎車自摔　瑞芳警CPR搶命

新北攜手佛光山中元動物法會　超薦萬靈動物祈福

新北攜手佛光山中元動物法會　超薦萬靈動物祈福

新北健康三寶甘藷展售　綿密香甜限時嘗鮮

新北健康三寶甘藷展售　綿密香甜限時嘗鮮

3男酒後下水悲劇！1人獲救1人溺斃

3男酒後下水悲劇！1人獲救1人溺斃

