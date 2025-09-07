狗狗沒尿尿盤！1.3萬網美限動PO「拖鞋狠打」片段　全場怒炸鍋

▲網美虐狗遭炎上。（圖／翻攝自Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有一位IG追蹤數1.3萬粉絲的網美PO限動，影片中，她拿著拖鞋狠狠揮打寵物狗，甚至粗暴拉扯狗狗，只因牠沒有在尿盤上尿尿。網友看到全炸鍋，「被她養到真的很衰，教狗教到情緒失控」、「不會養寵物就不要養」、「小型犬這樣拉容易受傷，往死裡揍真的會被打死也不意外，而且誰在錄影，沒有制止！」

有網友在Threads分享該段限動影片，心痛直呼「沒有耐心就不要養狗…」畫面中，狗狗因便溺問題遭到拖鞋狠打，女子還一直掐住小狗脖子不讓牠跑掉。更讓人難以接受的是，旁邊友人竟淡定拍攝，毫不伸手阻止。許多人看完後直呼心寒，質疑她們根本沒有養狗的資格。

不少人湧入留言痛批，「很想跟那位網美說，請用正確的方式教導便溺，亂打一通就是虐待動物」、「這樣以後狗勾還可能會有其他問題欸！會不會之後尿尿讓牠有心理陰影不敢上」、「從來就沒有教不會的狗，只有不會教的人」、「狗狗沒有咬主人，只是一直掙扎想跑。那麼溫柔、那麼忠誠的狗狗，憑什麼被欺負。」

還有網友超心痛，「我都捨不得打我家的貓咪，頂多懲罰牠沒有罐罐可以吃，怎麼這樣打狗？以後會不會這樣打小孩」、「虐狗還錄影發限動也是沒誰了，= =拜託不要養狗」、「狗狗來這世上才幾年，遇到這種主人真心為狗狗感到難過，影片才短短幾秒，那個主人打了幾下不敢數，沒有愛的話，可以不要養，希望惡人真的有惡報。」

影片炎上後，有人則是貼出疑似該網美的留言截圖，只見她表示「狗還很活潑，你們在擔心什麼？」對於有網友說要報動保協會，她則回「快點報」。看到有人嗆她「順便驗尿啦！這腦子一定有吃。」網美則留言「看不出來嗎？」回覆態度令眾人傻眼。