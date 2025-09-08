點燃炸彈突扔進家中　英勇可卡犬衝上前「一口咬住」救全家人

▲寵物犬英勇咬住炸彈。（圖／翻攝自TikTok）
記者李振慧／綜合報導
祕魯一隻叫做馬契斯(Machis)的狗狗，在家發現一根被扔進家中的炸彈，忠心的牠不但沒有逃跑，反而咬住已經被引爆的炸彈，最後成功救了主人一家人，事件全被監視器拍了下來。
事件發生在記者薩拉特(Carlos Alberto Mesias Zarate)位於瓦拉爾市家中，家中監視器拍到，一名黑衣男子騎著摩托車經過他家時，突然將一個點燃的炸藥扔到屋內，扔完立即離開現場。
???????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????Í????????, ???????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????? ???????? ???????????????????????????? Un hecho criminal de extrema gravedad ocurrió la madrugada de este domingo, alrededor de la 1:00 a.m., en la vivienda de nuestro director periodistico Carlos Mesías Zárate, ubicada en Prolongación Angamos, Huaral. Sujetos desconocidos lanzaron al interior de su domicilio un artefacto explosivo -dinamita de la empresa Famesa- con la clara intención de atentar contra la vida, el cuerpo y la salud del comunicador y su familia. Las cámaras de seguridad registraron cómo la mascota del periodista, llamada “Manchis”, se convirtió en protagonista de una acción decisiva: al detectar la presencia de extraños, ladró insistentemente. Segundos después, al percatarse del ingreso del explosivo encendido, no solo huyó al segundo piso, sino que volvió a bajar para intentar mover el objeto con sus patas y hocico. Su reacción inmediata permitió apagar el explosivo y evitar una tragedia de proporciones inimaginables. Afortunadamente, el artefacto no llegó a detonar, evitando lo que pudo ser una desgracia con pérdidas humanas y materiales. Por la magnitud del atentado, personal especializado de UDEX de la Policía Nacional se trasladó desde Lima para realizar las pericias correspondientes. Asimismo, el Coronel Wellington Gómez, jefe de la División Policial, dispuso de manera inmediata que agentes de la DEPINCRI Huaral asuman las investigaciones con el fin de identificar y capturar a los responsables de este acto criminal. Este atentado no es un hecho aislado, sino un grave ataque a la libertad de prensa y a la seguridad ciudadana. La valiente intervención de “Manchis”, hoy reconocida como una verdadera heroína de cuatro patas, evitó que un ataque con dinamita se convierta en tragedia. En las próximas horas estaremos difundiendo el video en el que se observa claramente el momento en que uno de los delincuentes lanza el explosivo. Redacción: ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? WhatsApp Noticias: 988 442 414由 ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? 發佈於 2025年8月24日 星期日
身為混種可卡犬的馬契斯，發現炸彈後立即從樓梯上衝了過來，把點燃炸彈咬在嘴中，最後咬斷導火線成功滅火。
薩拉特事後在地上發現炸彈後立即報警，警方到場後已安全將未爆彈移除，事件造成馬契斯聲帶受損。薩拉特懷疑，丟擲炸彈的男子是針對他們一家預謀犯案。
薩拉特任職的媒體公司後來也臉書上發表聲明，認為事件並非孤立事件，而是對新聞自由與公共安全的嚴重侵犯，多虧了四足英雄馬契斯，成功阻止了炸彈攻擊事件。目前已逮捕到嫌疑人，正在進行調查。
