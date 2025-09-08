點燃炸彈突扔進家中　英勇可卡犬衝上前「一口咬住」救全家人

???????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????Í????????, ???????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????? ???????? ???????????????????????????? Un hecho criminal de extrema gravedad ocurrió la madrugada de este domingo, alrededor de la 1:00 a.m., en la vivienda de nuestro director periodistico Carlos Mesías Zárate, ubicada en Prolongación Angamos, Huaral. Sujetos desconocidos lanzaron al interior de su domicilio un artefacto explosivo -dinamita de la empresa Famesa- con la clara intención de atentar contra la vida, el cuerpo y la salud del comunicador y su familia. Las cámaras de seguridad registraron cómo la mascota del periodista, llamada “Manchis”, se convirtió en protagonista de una acción decisiva: al detectar la presencia de extraños, ladró insistentemente. Segundos después, al percatarse del ingreso del explosivo encendido, no solo huyó al segundo piso, sino que volvió a bajar para intentar mover el objeto con sus patas y hocico. Su reacción inmediata permitió apagar el explosivo y evitar una tragedia de proporciones inimaginables. Afortunadamente, el artefacto no llegó a detonar, evitando lo que pudo ser una desgracia con pérdidas humanas y materiales. Por la magnitud del atentado, personal especializado de UDEX de la Policía Nacional se trasladó desde Lima para realizar las pericias correspondientes. Asimismo, el Coronel Wellington Gómez, jefe de la División Policial, dispuso de manera inmediata que agentes de la DEPINCRI Huaral asuman las investigaciones con el fin de identificar y capturar a los responsables de este acto criminal. Este atentado no es un hecho aislado, sino un grave ataque a la libertad de prensa y a la seguridad ciudadana. La valiente intervención de “Manchis”, hoy reconocida como una verdadera heroína de cuatro patas, evitó que un ataque con dinamita se convierta en tragedia. En las próximas horas estaremos difundiendo el video en el que se observa claramente el momento en que uno de los delincuentes lanza el explosivo. Redacción: ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? WhatsApp Noticias: 988 442 414