新北板橋崑崙公園9／9現場徵才　22家廠商550職缺等你來

記者郭世賢／新北報導

因應國際情勢造成就業波動，新北市政府就業服務處將於9月9日（星期二）上午10時至下午2時，在板橋崑崙公園市民活動中心舉辦現場徵才活動，邀集22家廠商，釋出超過550個職缺，其中最高起薪達70K。歡迎板樹地區有就業、轉職、重返職場需求的市民朋友，前來尋求更多元的就業機會。

就服處表示，本次徵才活動廠商中，高薪職缺有大南汽車招募大巴駕駛起薪70K、中巴駕駛起薪50K，歡迎具職業大客車駕照的求職者前來發揮長才；松川精密招募資深生產技術工程師及中興保全的稽核管理師職缺，起薪也達45K。活動也廣邀多家友善職場的企業，其中服務業佔比近5成，有居家美壹時代清潔、洋美環境維護、台灣斯巴克、家興居家、芸安居家、惠生活居家、天勤居家、搭把手等。同時邀請樹林在地製造業者，如：長庚國際能源、順昶塑膠、魔術食品及南亞電路板等，招募逾250個工作機會，包含作業員、技術員及工程師等各類職缺，為板樹地區的市民朋友提供最在地友善的就業選擇。

就服處補充，活動現場還有提供專案計畫諮詢服務，針對中高齡朋友推出「五五就業促進獎勵實施要點」，並為婦女朋友提供「婦女再就業獎勵」等方案，同時設置履歷健診專區，協助求職者強化履歷內容與面試技巧，提高錄取機會。更多活動資訊可至「新北市人力網」查詢，或撥打免付費專線0800-091-580（您就業、我幫您）洽詢。