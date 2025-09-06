新北攜手佛光山中元動物法會　超薦萬靈動物祈福安生

▲佛光山有果法師主持超薦祈福消災解厄。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年農曆七月的中元節，是台灣傳統的重要節日，在佛教中稱為「盂蘭盆節」，民眾會準備豐盛供品祭拜先人，也會為往生動物祈福。新北市動保處與佛光山金光明寺合作，今（6日）在毛寶貝生命教育園區舉辦「中元動物聯合法會 超薦萬靈祈福安生」活動，現場逾50位飼主帶著毛寶貝一同參與法會。

法會由佛光山有果法師主持，新北市農業局長諶錫輝邀請里長、動物保護團體、獸醫師、公會及寵物飼料用品相關業者共襄盛舉。現場擺設蘭花及總牌位，總牌位上立有「消災眾動物」及「超薦往生眾動物」牌位。法師帶領誦念大悲咒，並引領諶錫輝局長至佛前獻花祈福，為在世眾生消災解厄、平安渡過下一年。最後，所有貴賓移步至超薦壇，舉行往生動物超渡儀式，安慰往生靈魂，祝福其來世再投生善處。

▲有果法師帶領諶局長及動團、產業代表、飼主向佛祖祈福。



現場飼主張小姐帶著三隻愛犬到場，為牠們祈願健康長壽，也替陪伴家人12年的愛犬「波比」超渡。她哽咽表示：「能在這裡替牠祈福，我相信波比一定很開心。」許多飼主帶著毛寶貝參加法會，也肯定新北市動保處對動物的用心，讓社會更加重視動物善念。

農業局長諶錫輝表示，新北市政府長期推動動物保護政策，自2019年成立24小時動物救援中心以來，每年平均救援犬貓、野生動物及經濟動物案件超過1萬件。近年因少子化影響，飼養寵物民眾增加，新北市登記犬貓數量已超過33萬隻。動保處鼓勵民眾陪伴毛寶貝終老，若新北市民登記的寵物不幸離世，可將遺體送至動保處或各動物之家申請免費集體火化；對於路死動物，亦與環保局合作推行善終計畫，2023年至今已協助6,877隻路死動物善終。

動保處再次呼籲飼主「懂牠、再養牠、終養不棄養」，從認養、照顧到善終都是對動物的責任。透過這場祈福法會，不僅安撫往生動物靈魂，也提醒民眾珍惜眼前陪伴，對所有動物心存善念，讓新北成為真正動物友善、幸福共生的城市。

▲民眾至佛前獻花。

▲新北市農業局諶錫輝局長感謝由果法師消災祈福。